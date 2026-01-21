T20 WC 2026: 'किसी भी खिलाड़ी को नहीं पता', वेन्यू चेंज को लेकर मचे बवाल के बीच बांग्लादेश कप्तान लिटन दास ने तोड़ी चुप्पी

Litton Das on T20 WC 2026 Matches and Venue Change Controversy: बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने 7 फरवरी से शुरू होने वाले आगामी ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 में अपनी टीम की भागीदारी को लेकर "अनिश्चितता" के बारे में बात की है और कहा कि निश्चितता से तैयारियों में मदद मिलती. ईएसपीएनक्रिकइन्फो के हवाले से रंगपुर राइडर्स के बांग्लादेश प्रीमियर लीग से बाहर होने के बाद लिटन ने कहा, "अगर हमें पता होता कि वर्ल्ड कप में हमारे ग्रुप के विरोधी कौन हैं या हम किस देश में जा रहे हैं, तो इससे मदद मिलती."

लिटन ने आगे कहा, "आपने देखा है कि हमने टीम की घोषणा कर दी है, लेकिन अब तक किसी भी खिलाड़ी को नहीं पता कि हम किस देश में जा रहे हैं या किसके खिलाफ खेलेंगे. मेरी तरह, पूरा बांग्लादेश अब अनिश्चित है."

देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ अपराधों की बढ़ती घटनाओं को लेकर भारत के बांग्लादेश के साथ संबंधों में कुछ तनाव आया है. T20 वर्ल्ड कप मैचों के लिए बांग्लादेश का भारत दौरा इस समय अनिश्चित है, बोर्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) से अपने मैच भारत से बाहर कराने का अनुरोध किया है.

बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया (BCCI) ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचारों के बाद मांगों के बीच कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को अपनी इंडियन प्रीमियर लीग 2026 टीम से रिलीज करने के लिए कहा था.

लिटन की अगुवाई वाली बांग्लादेश टीम 7 फरवरी को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में दो बार के चैंपियन वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने T20 वर्ल्ड कप 2026 अभियान की शुरुआत करने वाली है. इसके बाद लिटन की अगुवाई वाली टीम 9 फरवरी को उसी स्थान पर इटली का सामना करेगी और फिर कोलकाता में इंग्लैंड से खेलेगी. इंग्लैंड का सामना करने के बाद, बांग्लादेश को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में नेपाल से खेलने के लिए यात्रा करनी है.

बांग्लादेश के कप्तान ने बांग्लादेश और भारत के बीच राजनीतिक तनाव या इस मामले पर BCB के रुख पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, लेकिन कहा कि स्थिति बिल्कुल भी आदर्श नहीं है.

ईएसपीएनक्रिकइन्फो के अनुसार, उन्होंने कहा, "जीवन में बहुत सी चीजें आदर्श नहीं होतीं, लेकिन आपको स्थिति के अनुसार उन्हें स्वीकार करना पड़ता है. BPL में इतने सारे मैच खेलना भी आदर्श नहीं था, लेकिन फिर भी हमें खेलना पड़ा." इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) और BCB अधिकारियों के बीच कई दौर की बातचीत के बाद भी अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है.

T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए बांग्लादेश टीम:

लिटन दास (कप्तान), तंजीद हसन, परवेज़ हुसैन एमोन, सैफ हसन, तौहीद हृदोय, शमीम हुसैन, काज़ी नुरुल हसन सोहन, शाक मेहदी हसन, रिशाद हुसैन, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, तंजीम हसन साकिब, तस्कीन अहमद, सैफुद्दीन, शोरिफुल इस्लाम.