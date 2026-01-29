विज्ञापन
बांग्लादेश ने क्रिकेट टीम को दिया धोखा, T20 WC से पत्ता कटने के बाद यू-टर्न, शूटिंग टीम को भारत दौरे की मंजूरी

Bangladesh U-Turn on Team TravelTo India: बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने सुरक्षा कारणों से राष्ट्रीय क्रिकेट टीम को T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत जाने की इजाज़त नहीं दी थी.

बांग्लादेश ने क्रिकेट टीम को दिया धोखा, T20 WC से पत्ता कटने के बाद यू-टर्न, शूटिंग टीम को भारत दौरे की मंजूरी
Bangladesh U-Turn on Team Travel To India
  • बांग्लादेश का एक शूटिंग दल एशियन एयर गन चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए भारत जाएगा
  • बांग्लादेशी दल में एक शूटर रोबिउल इस्लाम और कोच शर्मिन अख्तर शामिल हैं
  • बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने सुरक्षा कारणों से पहले क्रिकेट टीम को भारत जाने से मना किया था
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Bangladesh U-Turn on Team TravelTo India: बांग्लादेश का एक शूटिंग दल आने वाली एशियन एयर गन चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए भारत जाएगा. बांग्लादेश शूटिंग बांग्लादेश शूटिंग फेडरेशन की जनरल सेक्रेटरी आलेया फरदौसी ने ANI को फोन पर बताया, "बांग्लादेशी दल में एक शूटर और एक कोच हैं. शूटर का नाम रोबिउल इस्लाम है, और कोच का नाम शर्मिन अख्तर है. बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने उन्हें भारत जाने और प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की इजाज़त दे दी है." उन्होंने आगे कहा, "बांग्लादेशी शूटिंग दल 31 जनवरी को भारत जाएगा."

इससे पहले, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने सुरक्षा कारणों से राष्ट्रीय क्रिकेट टीम को T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत जाने की इजाज़त नहीं दी थी. हालांकि, अब प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार ने शूटिंग दल को भारत जाने की इजाज़त दे दी है.

T20 वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड को शामिल किया गया था, जब ICC ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के सुरक्षा कारणों से अपनी टीम को भारत भेजने से इनकार करने के बाद बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को चुना था. स्कॉटलैंड की कप्तानी कप्तान रिची बेरिंगटन करेंगे और उसने पहले T20 वर्ल्ड कप के नौ में से छह एडिशन (2007, 2009, 2016, 2021, 2022, 2024) में हिस्सा लिया है.

स्कॉटलैंड को ग्रुप C में रखा गया है और वह इंग्लैंड, इटली, नेपाल और वेस्टइंडीज का सामना करेगा. उनका पहला मैच 7 फरवरी को ईडन गार्डन्स में वेस्टइंडीज के खिलाफ होगा.

India, Bangladesh, Cricket
