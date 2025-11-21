विज्ञापन
BANA vs INDA 1st Semi-Final: किसने लिया यह फैसला?, सोशल मीडिया वैभव सूर्यवंशी को लेकर बुरी तरह भड़का

Bangladesh A vs India A, 1st Semi-Final: भारत ए टीम को खिताब का दावेदार माना जा रहा था, लेकिन एक बहुत ही गलत फैसले से टीम का टूर्नामेंट से पत्ता साफ हो गया

Read Time: 2 mins
ACC Mens Asia Cup Rising Stars 2025:

ACC Mens Asia Cup Rising Stars 2025: दोहा में खेले जा रहे एसीसी एशिया कप राइजिंग स्टार्स (Asia Cup Rising Stars) में एक बार फिर से भारत-स्तान खिताबी टक्कर का  सपना संजोए हुए थे. लेकिन शुक्रवार को खेले गए सेमीफाइनल मैच में बांग्लादेश ए ने उसे सुपर ओवर में मात देकर सभी को हक्का-बक्का कर दिया. भारतीय फैंस यह हार बिल्कुल भी पचा नहीं पा रहे हैं. और जिस बात से सबसे ज्यादा फैंस नाराज हैं, वह  रहा सुपर ओवर में मैच में सबसे आतिशी बल्लेबाजी न करने वाले वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) को न भेजने का फैसला. यह फैंस को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि यह फैसला क्यों लिया गया. फैंस का गुस्सा तब और ज्यादा बढ़ गया, जब भारत ए टीम सुपर ओवर में 'न्य' के  स्कोर पर ही आउट हो गई. नियमानुसार दो विकेट गिरते ही भारत की पारी खत्म हो गई. और इसने फैंस को गुस्से से लाल-पीला कर दिया, जिन्होंने वैभव को सुपर-ओवर में बैटिंग के लिए न भेजने पर जमकर खरी-खोटी  सुनवाई.

गंभीर फैंस वैभव के साथ इस बर्ताव के लिए कोच सुनील जोशी और कप्तान जितेश शर्मा पर सवाल उठा र

ऐसे सवालों की भरमार है...फैंस बहुत ही ज्यादा गुस्से में हैं

ब्रेनलेस डिसिजन !

फैसला लेने वाले को भारत-रत्न मिलना चाहिए

इसी फैसले ने भारत ए को हरा दिया. सभी इस फैसले को लेकर गुस्से में हैं

Vaibhav Suryavanshi, India A, Bangladesh, India A Vs Oman 11/18/2025 Iaom11182025267649, Bangladesh A Vs India A 11/21/2025 Byia11212025267652, Cricket
