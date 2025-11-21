BANA vs INDA 1st Semi-Final: किसने लिया यह फैसला?, सोशल मीडिया वैभव सूर्यवंशी को लेकर बुरी तरह भड़का

ACC Mens Asia Cup Rising Stars 2025: दोहा में खेले जा रहे एसीसी एशिया कप राइजिंग स्टार्स (Asia Cup Rising Stars) में एक बार फिर से भारत-स्तान खिताबी टक्कर का सपना संजोए हुए थे. लेकिन शुक्रवार को खेले गए सेमीफाइनल मैच में बांग्लादेश ए ने उसे सुपर ओवर में मात देकर सभी को हक्का-बक्का कर दिया. भारतीय फैंस यह हार बिल्कुल भी पचा नहीं पा रहे हैं. और जिस बात से सबसे ज्यादा फैंस नाराज हैं, वह रहा सुपर ओवर में मैच में सबसे आतिशी बल्लेबाजी न करने वाले वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) को न भेजने का फैसला. यह फैंस को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि यह फैसला क्यों लिया गया. फैंस का गुस्सा तब और ज्यादा बढ़ गया, जब भारत ए टीम सुपर ओवर में 'न्य' के स्कोर पर ही आउट हो गई. नियमानुसार दो विकेट गिरते ही भारत की पारी खत्म हो गई. और इसने फैंस को गुस्से से लाल-पीला कर दिया, जिन्होंने वैभव को सुपर-ओवर में बैटिंग के लिए न भेजने पर जमकर खरी-खोटी सुनवाई.
गंभीर फैंस वैभव के साथ इस बर्ताव के लिए कोच सुनील जोशी और कप्तान जितेश शर्मा पर सवाल उठा र
What was the coach, even writing ?— Shah (@Shahhoon1) November 21, 2025
Why did Jitesh Sharma and the coach not send Vaibhav Suryavanshi in the super over, when he was the only proper in form batsman in the Emerging Asia Cup final ? pic.twitter.com/8Do5Zv5TTp
ऐसे सवालों की भरमार है...फैंस बहुत ही ज्यादा गुस्से में हैं
Why did Jitesh Sharma and the coach not send Vaibhav Suryavanshi in the super over, when he was the only proper in form batsman in the Emerging Asia Cup final?#INDAvsBANA #Tejas #DubaiAirShow pic.twitter.com/Xr56NlSxv0— Rebel_Warriors (@Rebel_Warriors) November 21, 2025
ब्रेनलेस डिसिजन !
My question is why the manegement didn't send Vaibhav Suryavanshi in Super Over what are they thinking ?— Niroy⁴⁵🐐 (@Niroy45) November 21, 2025
Brainless decision from India A team Management's. pic.twitter.com/qFcZlB3Hca
फैसला लेने वाले को भारत-रत्न मिलना चाहिए
Vaibhav Suryavanshi saved india in every match till now and some mastermind decided to not send him in super over— Sawai96 (@Aspirant_9457) November 21, 2025
Deserves Bharat ratn
इसी फैसले ने भारत ए को हरा दिया. सभी इस फैसले को लेकर गुस्से में हैं
इन Emerging Asia Cup semi-finals me Bangladesh A defeated India A..in the super over Instead of sending Vaibhav suryavanshi, management sent Jitesh Sharma and that proves so costly. India lost the match.#BANAvsINDA #Semifinal#EmergingAsiacup pic.twitter.com/0wyzLu0e41— ER.URVESH KUMAR (pandit ji) (@Urveshyadav424) November 21, 2025
