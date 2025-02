PAK vs NZ: 'कछुआ और खरगोश की कहानी..', बाबर आजम की धीमी बल्लेबाजी को लेकर अश्विन ने ऐसे कसा तंज, मचा बवाल

R Ashwin on Babar Azam: पाकिस्तान को अपने स्टार बल्लेबाज बाबर आजम (Babar Azam) से न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में (NZ vs PAK, Champions Trophy) बड़ी और तेज पारी की उम्मीद थी, लेकिन सबको निराश करते हुए बाबर आजम की धीमी बल्लेबाजी ने मौजूदा चैंपियन पाकिस्तान को लक्ष्य से दूर कर दिया. बुधवार, 19 फरवरी को कराची में खेले गए चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मुकाबले में पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के खिलाफ 321 रनों का बड़ा लक्ष्य मिला था. लेकिन पाकिस्तान की टीम लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई, पाकिस्तान के लिए बाबर आजम ने अर्धशतकीय पारी खेली लेकिन उनकी पारी काफी धीमी थी. बाबर ने 90 गेदं पर 64 रन की पारी खेली. जिससे टीम पर दबाव बढ़ता चला गया. बाबर की धीमी बल्लेबाजी को लेकर पूर्व भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने रिएक्ट किया है.

बाबर आजम की धीमी पारी पर तंज कसते हुए अश्विन ने सोशल मीडिया पर अपनी राय लिखी है, .उन्होंने बाबर और सलमान की साझेदारी को मशहूर ‘कछुआ और खरगोश की कहानी' से जोड़ते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, 'बाबर की फिफ्टी और सलमान अली आगा की बल्लेबाजी ‘कछुआ और खरगोश की कहानी' की सबसे बेहतरीन मिसाल है.' अश्विन का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

Babar's journey to 50 coupled with Salman Ali Agha's batting has to be the best depiction of “ The Tortoise and Rabbit story” . #ChampionsTrophy



The 50 I hope will come soon enough🤞