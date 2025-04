IPL 2025: 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, IPL में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बने

Vaibhav Suryavanshi Second Fastest Century of IPL History: वैभव सूर्यवंशी ने किसी भारतीय द्वारा और सबसे युवा खिलाड़ी के रूप में आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाकर राजस्थान रॉयल्स को गुजरात टाइटन्स को आठ विकेट से जीत में बड़ी भूमिका निभाई. सूर्यवंशी ने 38 गेंदों पर 11 छक्कों और सात चौकों की मदद से 101 रन बनाए और वह 14 साल और 32 दिन की उम्र में शतक पूरा करने वाले टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए. अनुकूल विकेट पर 210 रनों के कठिन लक्ष्य का पीछा करते हुए, राजस्थान रॉयल्स ने 15.5 ओवर में दो विकेट पर 212 रन बनाकर जीत हासिल की.

राजस्थान रॉयल्स के 14 वर्षीय अद्भुत खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2025 में गुजरात टाइटन्स के खिलाफ सिर्फ 35 गेंदों पर अपना पहला आईपीएल शतक और किसी भारतीय द्वारा बनाया गया सबसे तेज आईपीएल शतक बनाया. राजस्थान रॉयल्स के नए बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने इतिहास रच दिया, जब वह 14 साल और 32 दिन की उम्र में आईपीएल शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बन गए. सूर्यवंशी ने 11 छक्कों और सात चौकों की मदद से मात्र 35 गेंदों पर अपना तूफानी शतक बनाया और आईपीएल के इतिहास में दूसरा सबसे तेज शतक बनाया. वह आखिरकार 38 गेंदों पर 101 रन बनाकर आउट हो गए.

उनकी यह शानदार पारी आईपीएल 2022 की विजेता गुजरात टाइटन्स के खिलाफ आई, जिसने राजस्थान रॉयल्स को जीत के लिए 210 रनों का लक्ष्य दिया था. आईपीएल में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के पूर्व बल्लेबाज क्रिस गेल के नाम है, जिन्होंने अप्रैल 2013 में पुणे वॉरियर्स के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए 30 गेंदों पर अपना तिहरा आंकड़ा बनाया था.

IPL इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज

क्रिस गेल

वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल के नाम IPL इतिहास का सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड है. उन्होंने 2013 में पुणे वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ सिर्फ 30 गेंदों में शतक जड़ दिया था. इस पारी में उन्होंने 66 गेंदों में नाबाद 175 रन बनाए, जो अब तक का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर भी है. इस दौरान उन्होंने 17 छक्के और 13 चौके लगाए थे.

आईपीएल इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय

वैभव सूर्यवंशी - 35 गेंद

यूसुफ पठान - 37 गेंद

यूसुफ पठान

भारत के पूर्व ऑलराउंडर यूसुफ पठान IPL में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं. उन्होंने 2010 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 37 गेंदों में शतक लगाया था. पठान ने अपनी विस्फोटक पारी में 9 चौके और 8 छक्के लगाए थे.