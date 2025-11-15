PAK vs SL: बाबर आजम ने इंटरनेशनल क्रिकेट में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर मचाया तहलका, ऐसा करने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज बने

Babar Azam world record: श्रीलंका के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में बाबर आजम ने 103 रन का पारी खेलकर अपने वनडे करियर का 20वां शतक जमाया. 807 दिनों के बाद बाबर ने कोई शतक जमाया है. अपनी शतकीय पारी के दौरान बाबर आजम ने एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. बाबर इंटरनेशनल क्रिकेट में 4300+ रन बनाने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं. बाबर ने तीनों फॉर्मेट में 4300 से ज्यादा रन बनाए हैं, वो ऐसा करने वाले पहले क्रिकेटर हैं. बाबर ने वनडे में 6467 रन बनाए हैं. तो वहीं, टेस्ट में उनके नाम 4366 रन दर्ज है, इसके अलावा टी-20 इंटरनेशनल में बाबर आजम ने 4302 रन बनाए हैं .

# बाबर इंटरनेशनल क्रिकेट में 4300+ रन बनाने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज बने

बाबर का धमाका

भले ही पिछले कुछ समय से बाबर आजम फॉर्म में नहीं थे लेकिन वनडे में अपना 20वां शतक ठोककर बाबर ने एक बार फिर खुद को साबित कर दिया और इस उदाहरण को साबित कर दिया कि, क्लास- क्लास होता है. बाबर ने अपनी 102 रन की पारी में 8 चौके लगाए. बाबर की पारी के दम पर पाकिस्तान ने दूसरा वनडे मैच 8 विकेट से जीत लिया. बाबर आजम को उनकी शानदार शतकीय पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया.

वहीं, पाकिस्तान की जीत में फखर जमां ने 78 रन बनाए. फखर और अयूब ने मिलकर पहले विकेट के लिए 77 रन की साझेदारी की थी. सैम अयूब ने 33 रन की पारी खेली. रिजवान ने नाबाद 51 रन की पारी खेलकर पाकिस्तान को जीत दिलाई.

पाकिस्तान ने जीता सीरीज

पाकिस्तान ने दूसरा वनडे मैच 8 विकेट से जीत लिया. इससे पहले भी पाकिस्तान ने पहले वनडे में श्रीलंकाक ो 6 रन से हराया था. तीन मैचों की वनडे सीरीज में पाकिस्तान ने श्रीलंका पर 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है, यानी पाकिस्तान ने वनडे सीरीज पर पहले ही कब्जा जमा लिया है.