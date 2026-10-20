मार्श-हेड ओपनर, नंबर-3 पर मार्करम, कोहली-रोहित को जगह नहीं, बाबर आजम ने चुनी ODI World प्लेइंग-11

पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम ने वनडे वर्ल्ड इलेवन का चुनाव किया है. बाबर ने ओपनर के तौर पर मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड का चुनाव किया है. वहीं, नंबर 3 पर बाबर की पसंद साउथ अफ्रीका के एडेन मार्करम बने हैं. इसके बाद नंबर 4 पर बाबर ने पाकिस्तान के बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को जगह दी है.

नंबर 5 पर बाबर आजम ने न्यूजीलैंड के रचिन रवींद्र का चुनाव किया है. नंबर 6 पर बाबर की पसंद इंग्लैंड के हैरी ब्रूक बने हैं. इसके अलावा स्पिनर के तौर पर बाबर आजम की पसंद मिचेल सैंटनर और राशिद खान बने हैं. तेज गेंदबाज के तौर पर बाबर ने अपनी इस खास वनडे वर्ल्ड इलेवन में शाहीन अफरीदी, जोफ्रा आर्चर और कगिसो रबाडा को जगह दी है.

कोहली और रोहित को नहीं दी जगह

बाबर आजम ने चौंकाते हुए अपनी इस टीम में विराट कोहली और रोहित शर्मा को जगह नहीं दी है जिसने फैन्स को हैरान कर दिया है. विराट और रोहित दुनिया के महान बल्लेबाजों में से एक रहे हैं. इन 11 नामों में कोई भी भारतीय खिलाड़ी शामिल नहीं है.विराट कोहली और रोहित शर्मा को छोड़कर, उन्होंने टॉप-3 में मिचेल मार्श, ट्रैविस हेड और एडेन मार्करम को चुना, जबकि जसप्रीत बुमराह की जगह जोफ्रा आर्चर, शाहीन अफरीदी और कगिसो रबाडा को शामिल किया है.

बाबर आजम ने अपनी वर्ल्ड प्लेइंग 11 में दो ऑस्ट्रेलिया, दो साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड की ओर से दो खिलाड़ियों को शामिल किया है. वहीं, बाबर ने पाकिस्तान से 2 और न्यूजीलैंड से भी 2 खिलाड़ियों का चुनाव किया है. इसके अलावा एक खिलाड़ी अफगानिस्तान से बाबर ने अपनी इस टीम में चुना है.

बाबर आजम की वर्ल्ड प्लेइंग 11

मिचेल मार्श, ट्रैविस हेड, एडेन मार्करम, मोहम्मद रिजवान, रचिन रवींद्र, हैरी ब्रूक, मिचेल सैंटनर, राशिद खान, जोफ्रा आर्चर, शाहीन अफरीदी, कगिसो रबाडा

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