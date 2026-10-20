Asian Para Games 2026 Day 2 LIVE Updates: ऐची-नागोया में चल रहे एशियाई पैरा गेम्स के दूसरे दिन, भाविना पटेल ने महिला सिंगल्स क्लास 4-5 टेबल टेनिस इवेंट में कांस्य पदक जीता है. टोक्यो 2020 में पदक जीतने वाली भाविना की यह सफलता भारतीय दल की शानदार शुरुआत को और बेहतर बनाती है। भारतीय दल ने पहले दिन कुल 11 पदक (चार स्वर्ण, पांच रजत और दो कांस्य) जीते थे, जिससे वे पदक तालिका में चौथे स्थान पर हैं. आज अन्य इवेंट्स में भी यह लय जारी है. पैरा तीरंदाज शीतल देवी महिलाओं के व्यक्तिगत कंपाउंड राउंड ऑफ 16 में हिस्सा ले रही हैं, एथलीट रवन्नी वलसानैनी महिलाओं की 200 मीटर T11 फाइनल में स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला करेंगी, और मनीष नरवाल, निहाल सिंह तथा रुद्रांश खंडेलवाल की शूटिंग तिकड़ी P1 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 पुरुष क्वालिफिकेशन में भाग ले रही है.

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