Asian Para Games 2026 Day 2 LIVE Updates: ऐची-नागोया में चल रहे एशियाई पैरा गेम्स के दूसरे दिन, भाविना पटेल ने महिला सिंगल्स क्लास 4-5 टेबल टेनिस इवेंट में कांस्य पदक जीता है. टोक्यो 2020 में पदक जीतने वाली भाविना की यह सफलता भारतीय दल की शानदार शुरुआत को और बेहतर बनाती है। भारतीय दल ने पहले दिन कुल 11 पदक (चार स्वर्ण, पांच रजत और दो कांस्य) जीते थे, जिससे वे पदक तालिका में चौथे स्थान पर हैं. आज अन्य इवेंट्स में भी यह लय जारी है. पैरा तीरंदाज शीतल देवी महिलाओं के व्यक्तिगत कंपाउंड राउंड ऑफ 16 में हिस्सा ले रही हैं, एथलीट रवन्नी वलसानैनी महिलाओं की 200 मीटर T11 फाइनल में स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला करेंगी, और मनीष नरवाल, निहाल सिंह तथा रुद्रांश खंडेलवाल की शूटिंग तिकड़ी P1 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 पुरुष क्वालिफिकेशन में भाग ले रही है.
Asian Para Games 2026 Day 2 LIVE Updates:
Asian Para Games LIVE: भारत को अबतक कुल 12 मेडल
यहां वे 12 एथलीट हैं जिन्होंने अब तक एशियन पैरा गेम्स में भारत के लिए पदक जीते हैं:
गोल्ड: मोना अग्रवाल, निषाद कुमार, सौम्या, रिंकू हुड्डा
सिल्वर: अवनि लेखरा, कोकिला, राधा वेंकटेश, अजीत सिंह, रवि बुडिगिना
ब्रॉन्ज: कपिल परमार, रवन्नी वलसानैनी, भाविना पटेल
Asian Para Games LIVE Table Tennis: भाविना पटेल ने जीता ब्रॉन्ज
भारतीय पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना पटेल ने पैरा एशियन गेम्स 2026 में ब्रॉन्ज मेडल जीता. महिला सिंगल्स क्लास 4-5 के सेमीफाइनल में उन्हें चीन की झांग बियान से 3-0 से हार का सामना करना पड़ा. 2020 पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वालीं पटेल, सेमीफाइनल में चीन की झांग बियान से 7-11, 5-11, 7-11 से हारने के बाद सिंगल्स प्रतियोगिता से बाहर हो गईं. उनके इस ब्रॉन्ज मेडल के साथ, चल रहे एशियन पैरा गेम्स में भारत के पदकों की कुल संख्या 12 हो गई है. पहले दिन 11 मेडल जीतने के बाद, दूसरे दिन देश को मिला यह पहला मेडल है.