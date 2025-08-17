Asia Cup 2025: बाबर-रिजवान को नहीं मिला मौका, एशिया कप के लिए पाकिस्तान की टीम का हुआ ऐलान

Pakistan Asia Cup 2025 Team Announce: एशिया कप 2025 का आगाज नौ सितंबर हो रहा है. यहां पाकिस्तान का पहला मुकाबला 12 सितंबर को ओमान के साथ है. आगामी टूर्नामेंट की गंभीरता को देखते हुए करीब 20 दिन पहले ही पीसीबी ने ग्रीन टीम का ऐलान कर दिया है. आगामी टूर्नामेंट के लिए सलमान अली आगा को कप्तान बनाया गया है. वहीं बोर्ड ने मुख्य विकेटकीपर के तौर पर मोहम्मद हारिस के ऊपर भरोसा जताया है. टीम में जिन दो बड़े खिलाड़ियों को अनदेखा किया गया गया है. वह पूर्व कप्तान बाबर आजम के साथ-साथ वनडे के मौजूदा कप्तान मोहम्मद रिजवान हैं. दोनों खिलाड़ियों का मौजूदा समय में फॉर्म डगमगाया हुआ है. यही वजह है कि बोर्ड ने आगामी टूर्नामेंट के लिए उन्हें 17 सदस्यीय टीम में शामिल नहीं किया है.

एशिया कप 2025 के लिए पाकिस्तान की 17 सदस्यीय टीम

सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन शाह अफरीदी और सुफयान मोकीम.



