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PSL 2026 में विराट कोहली से तुलना से रिपोर्टर पर भड़के बाबर आजम, बयान वायरल

Babar Azam React on Comparison With Virat Kohli: इस सीजन में अब तक बाबर आजम ने दो मैचों में 126.15 के स्ट्राइक रेट से कुल 82 रन बनाए हैं, जिसमें 10 चौके और एक छक्का शामिल है.

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PSL 2026 में विराट कोहली से तुलना से रिपोर्टर पर भड़के बाबर आजम, बयान वायरल
Babar Azam React on Comparison With Virat Kohli

Babar Azam Angry on Comparison With Virat Kohli During PSL 2026: पाकिस्तान सुपर लीग 2026 में मैच के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विराट कोहली से अपनी तुलना को खारिज करने के बाद बाबर आज़म मैदान के बाहर एक गरमागरम बहस के केंद्र में आ गए. पेशावर ज़ल्मी के कप्तान, जिन्होंने अपनी टीम को हैदराबाद किंग्समेन के खिलाफ आखिरी गेंद पर एक रोमांचक जीत दिलाई, कोहली की तुलना में मैच खत्म करने की उनकी क्षमता के बारे में पूछे जाने पर साफ तौर पर नाराज़ दिखे. हालांकि बाबर ने 146 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 37 गेंदों में संभलकर 43 रन बनाए, लेकिन वह मैच के आखिर तक क्रीज़ पर मौजूद नहीं थे, जिस वजह से यह सवाल पूछा गया.

कुछ हद तक झुंझलाहट भरे अंदाज़ में जवाब देते हुए, बाबर ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया और पत्रकार से ऐसी बहसों को छोड़कर आगे बढ़ने को कहा. उन्होंने कहा, "इन बातों को खत्म करो. ये बातें अपने तक ही रखो. तुलना करना बंद करो और आगे बढ़ो. यह तुम्हारी गलतफहमी है कि मैंने मैच खत्म नहीं किए हैं."

यह बातचीत तेज़ी से चर्चा का विषय बन गई, और एक बार फिर से दो देशों के दिग्गज क्रिकेटरों के बीच होने वाली तुलना पर होने वाली बारीकी से जांच-परख को उजागर किया. पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज़ माने जाने वाले बाबर की अक्सर उनकी निरंतरता के लिए तारीफ़ की जाती है, हालांकि T20 क्रिकेट में उनके खेलने के तरीके की आलोचना भी हुई है, खासकर उनके स्ट्राइक रेट और मैच खत्म करने की क्षमता को लेकर.

इस सीजन में अब तक, बाबर ने दो मैचों में 126.15 के स्ट्राइक रेट से कुल 82 रन बनाए हैं, जिसमें 10 चौके और एक छक्का शामिल है. इसके विपरीत, कोहली, जो अब टेस्ट और T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, इंडियन प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ फ्रेंचाइज़ी क्रिकेट खेलना जारी रखे हुए हैं.

इस अनुभवी भारतीय खिलाड़ी ने इस सीज़न में तुरंत अपना प्रभाव डाला है, दो मैचों में 97 रन बनाए हैं, जिसमें सनराइज़र्स हैदराबाद के खिलाफ एक सफल लक्ष्य का पीछा करते हुए बनाए गए नाबाद 69 रन भी शामिल हैं. लक्ष्य का पीछा करने में अपनी महारत के लिए मशहूर कोहली ने 173.21 का स्ट्राइक रेट बनाए रखा है और बेंगलुरु के अपनी खिताब बचाने की कोशिशों के बीच वह इस लय को बरकरार रखने का लक्ष्य रखेंगे.

इस बीच, जाल्मी और किंग्समेन के बीच PSL का यह मैच काफी कड़ा मुकाबला साबित हुआ. हैदराबाद किंग्समेन, जो अभी भी इस सीजन में अपनी पहली जीत की तलाश में हैं, उसने 34/4 की मुश्किल स्थिति से उबरते हुए 145 रन बनाए. इसका श्रेय काफी हद तक कुसल परेरा की 58 रनों की जुझारू पारी को जाता है.

अनुशासित गेंदबाजी के बावजूद, जिसने मुकाबले को आखिरी ओवर तक खींच दिया, हैदराबाद मैच को अपने पक्ष में नहीं कर पाई. आखिरी छह गेंदों पर 14 रनों की ज़रूरत थी, लेकिन हुनैं शाह दबाव नहीं झेल पाए; वहीं इफ़्तिख़ार अहमद ने ज़ल्मी को इस सीज़न की दूसरी जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई.

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