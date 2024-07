पूरी दुनिया में छा जाना चाहते हैं बाबर आजम, गुपचुप तरीके से कर रहे हैं कोहली वाला काम, VIDEO

Babar Azam and Usman Qadir working on the fitness at NCA: पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मौजूदा कप्तान बाबर आजम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वह अपने फिटनेस पर हार्ड वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं. वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि वह लाहौर में स्थित एनसीए में उस्मान कादिर के साथ जमकर दौड़ लगा रहे हैं. पाकिस्तानी कप्तानी के इस मेहनत से पाकिस्तानी फैंस भी काफी खुश हैं और उनकी जमकर सराहना कर रहे हैं.

बता दें बाबर आजम की तुलना हमेशा भारतीय दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली से होती रहती है. हालांकि, वास्तव में उन्हें कोहली के समकक्ष मानना सरासर नाइंसाफी होगी. क्योंकि कोहली ने एक लंबी सीढियां चढ़ते हुए वर्ल्ड क्रिकेट में नाम कमाया है. वहीं बाबर ने अपनी उम्दा बल्लेबाजी से बेहद कम समय में काफी तारीफें बटोरी है, लेकिन उन्हें अभी काफी लंबी दुरी तय करनी है. ऐसे में डाउन फॉल के दौरान वह खुद को कैसे संभालते हैं यह देखना बेहद दिलचस्प होगा.

वैसे अगर बाबर आजम को वर्ल्ड क्रिकेट में विराट कोहली जैसा नाम कमाना है तो किंग कोहली की तरह ही फिटनेस पर जी तोड़ मेहनत करना होगा. मौजूदा समय में उनके प्रयास को देख ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भविष्य में वह दुनिया भर में छा जाने के लिए बेकरार हैं.

