बाबर आजम के साथ पाकिस्तान के इन 2 स्टार के उम्मीदों को लगा बड़ा झटका, पीसीबी ने नहीं दी एनओसी

Shaheen Afridi, Babar Azam and Mohammad Rizwan will not play in GT20 Canada: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शाहीन शाह आफरीदी, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को ग्लोबल टी20 कनाडा के लिए एनओसी (नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) देने से इनकार कर दिया है. पीसीबी ने अपने एक बयान में कहा कि यह फैसला "तीनों खिलाड़ियों और चयन समिति से सलाह लेने के बाद" किया गया है. इससे पहले पिछले हफ्ते पीसीबी ने नसीम शाह को भी द हंड्रेड खेलने के लिए एनओसी देने से मना कर दिया था. नसीम को बर्मिंघम फीनिक्स ने 125,000 पाउंड (लगभग 1 करोड़ 35 लाख रूपए) में साइन किया था. जैसा कि ईएसपीएनक्रिकइंफो ने कुछ दिन पहले बताया था, पीसीबी को इन चारों खिलाड़ियों को एनओसी देने से इनकार करने की उम्मीद थी क्योंकि वे सभी फ़ॉर्मेट के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं और उनके व्यस्त अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम का हवाला देते हुए ही उन्हें एनओसी नहीं दी गई है.

पीसीबी ने अपने बयान में कहा, "यह याद रखना चाहिए कि अगस्त 2024 और मार्च 2025 के बीच, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के नौ टेस्ट, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफ़ी, 14 वनडे और नौ टी20 मैच खेलने हैं. तीनों खिलाड़ी तीनों फ़ॉर्मेट खेलते हैं और पाकिस्तान को अगले आठ महीनों में उनकी सेवाओं की आवश्यकता होगी." एनओसी देने से इनकार संबंधित खिलाड़ियों की अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धता पर निर्भर करता है. उस्मा मिर्जा, हारिस रऊफ, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद नवाज और आसिफ अली को हाल ही में कई टी20 टूर्नामेंटों के लिए एनओसी मिली थी, लेकिन आने वाले महीनों में व्यस्त टेस्ट कार्यक्रम के साथ, पीसीबी ने अगस्त में बांग्लादेश के ख़िलाफ सीरीज से पहले के दिनों में रेड-बॉल क्रिकेटरों को टूर्नामेंट से रोकने के लिए कदम उठाया है.

कनाडा में लीग से तीन प्रमुख खिलाड़ियों और नसीम को द हंड्रेड से बाहर करने का फै़सला महत्वपूर्ण है. पिछले साल पीसीबी और खिलाड़ियों द्वारा हस्ताक्षरित तीन साल के केंद्रीय अनुबंधों में प्रति वर्ष दो विदेशी फ्रेंचाइज़ी प्रतियोगिताओं की अनुमति दी गई थी, बशर्ते कि वे पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय शेड्यूल के साथ न टकराएं. हालांकि अनुबंधों में यह भी कहा गया है कि अगर पीसीबी को लगता है कि यह पाकिस्तान टीम के सर्वोत्तम हित में है तो वह एनओसी देने से इनकार कर सकती है.

हालांकि अगर ग्लोबल टी20 के मामले में एनओसी नहीं देने का कारण अलग है. यह टूर्नामेंट पाकिस्तान के किसी भी अंतर्राष्ट्रीय शेड्यूल के साथ नहीं टकरा रहा है. इस कारण से प्रभावित खिलाड़ियों के बीच एक असंतोष देखने को मिल सकता है.

ख़ासकर आफरीदी को यह लग रहा था कि उन्हें ग्लोबल टी20 कनाडा में भाग लेने की अनुमति मिल जाएगी. उन्होंने पिछले महीने द हंड्रेड से भी हटने की घोषणा कर दी थी. ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि ग्लोबल टी20 टूर्नामेंट के अलावा भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बाक़ी की टी 20 लीग के लिए एनओसी नहीं मिलेगा. इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उनका अंतर्राष्ट्रीय शेड्यूल काफ़ी व्यस्त है.

यह भी पढ़ें- पाकिस्तान में जाकर उन्हीं की जमीं पर शिकस्त देंगे ये 11 धुरंधर, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पर होगा भारत का कब्जा