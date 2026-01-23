PAK vs AUS T20I: कछुआ चाल' के बाद भी बाबर आजम को मिली जगह, शाहीन की वापसी, पाकिस्तान ने किया स्क्वाड का ऐलान

Pakistan Squad for T20I Series vs Australia: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत में अब अधिक समय बचा नहीं है. 7 फरवरी से शुरू होगा वाले इस मेगा टूर्नामेंट से पहले पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया एक तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज खेलने वाली है. दोनों ही टीमों ने वर्ल्ड कप के लिए प्रोविजनल स्क्वॉड का ऐलान किया है. जबकि इस सीरीज में सभी खिलाड़ी खेलेंगे और उसके बाद दोनों टीमें अपनी अंतिम टीम तैयार करेगी. इस सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही टीम का ऐलान कर दिया था. वहीं आज पाकिस्तान ने भी टीम घोषित कर दी है. पाकिस्तानी टीम में शाहीन अफरीदी की वापसी हुई है. साथ ही बाबर आजम को भी मौका दिया गया है. ऐसे में लगता है कि बाबर आजम, जो एशिया कप से ड्रॉप कर दिए थे, वो टीम के वर्ल्ड कप की तैयारियों की हिस्सा हैं.

कछुला चाल' के बाद भी बाबर को मिली जगह

बाबर आजम को बीते साल हुए एशिया कप के लिए पाकिस्तानी टीम से ड्रॉप कर दिया गया था. सेलेक्टरों के इस फैसले पर काफी विवाद हुआ था. बाबर इसके बाद श्रीलंका में हुई ट्रॉई सीरीज के लिए भी टीम में जगह नहीं बना पाए थे. बाबर हाल ही में बीबीएल में खेलते नजर आए थे, जहां उनके प्रदर्शन काफी खराब रहा था और उनके स्ट्राइक रेट को लेकर काफी आलोचना हुई थी.

बीबीएल में बाबर ने 11 पारियों में 103.06 के स्ट्राइक रेट से 202 रन बनाए. बीबीएल में किसी भी सीजन में 200 या उससे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ियों में यह स्ट्राइक रेट सबसे खराब है. इसी दौरान स्टीव स्मिथ ने बाबर को स्ट्राइक से दूर रखने के लिए सिंगल नहीं दिया था और इसको लेकर बाबर काफी नाराज हुए थे.

शाहीन की भी हुई वापसी

वहीं हारिस रऊफ अच्छे प्रदर्शन के बाद भी टीम में जगह नहीं बना पाए हैं. जबकि तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी बीते दिनों बीबीएल में चोटिल हुए थे और उसके बाद वह वापसी कर रहे हैं. इस महीने की शुरुआत में श्रीलंका में अपने डेब्यू मैच में शानदार प्रदर्शन करने वाले ख्वाजा नफे को विकेटकीपर के रूप में बरकरार रखा गया है. उस्मान खान भी टीम में शामिल हैं. स्पिन गेंदबाजी में अबरार अहमद, उस्मान तारिक, शादाब खान और मोहम्मद नवाज शामिल हैं, जबकि तेज गेंदबाजी के लिए अफरीदी के साथ सलमान मिर्जा, नसीम शाह, मोहम्मद वसीम जूनियर और फहीम अशरफ का संयोजन है.

पाकिस्तान ने 2021 में टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था. टीम की कोशिश दूसरी बार चैंपियन बनने की होगी. पाकिस्तान को ग्रुप ए में अमेरिका, नामीबिया, नीदरलैंड और सह-मेजबान भारत के साथ रखा गया है. वहीं, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप बी में श्रीलंका, आयरलैंड, ओमान और जिम्बाब्वे के साथ है.

पाकिस्तान टी20 टीम: सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमान, ख्वाजा मोहम्मद नफे, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, उस्मान खान और उस्मान तारिक.

