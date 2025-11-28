आयुष करेंगे कप्तानी, विहान को मिली उप-कप्तानी, वैभव करेंगे धूम धड़ाका, U19 एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान

उभरते हुए बल्लेबाज आयुष म्हात्रे को शुक्रवार को आगामी अंडर-19 एशिया कप के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम का कप्तान बरकरार रखा गया. टीम में आक्रामक किशोर बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को भी जगह मिली है जबकि 12 से 21 दिसंबर तक दुबई में 50 ओवरों के प्रारूप में खेले जाने वाले इस आयु वर्ग के महाद्वीपीय टूर्नामेंट के लिए विहान मल्होत्रा को उप-कप्तान नियुक्त किया गया है. म्हात्रे ने इससे पहले सितंबर और अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के बहु-प्रारूप दौरे के दौरान भी भारत का नेतृत्व किया था. यह टूर्नामेंट अगले साल जनवरी-फरवरी में जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेले जाने वाले अंडर-19 विश्व कप की तैयारी का आधार होगा.

चौदह साल के सूर्यवंशी ने हाल ही में राइजिंग स्टार्स एशिया कप में यूएई के खिलाफ 32 गेंद में शतक जड़ा था. 42 गेंद में 144 रन की ताबड़तोड़ पारी के दौरान वह पुरुष टी20 प्रारूप में तीसरे सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने थे. बीसीसीआई की विज्ञप्ति के मुताबिक टीम में शामिल किशन कुमार सिंह को टूर्नामेंट से पहले अपनी फिटनेस साबित करनी होगी.

भारतीय टीम अपने अभियान का आगाज क्वालीफायर टीम के खिलाफ करेगी. अंडर-19 एशिया कप में भाग लेने वाली तीन क्वालीफायर टीमों का पता बाद में चलेगा. भारत-19 के सामने 14 दिसंबर को पाकिस्तान अंडर-19 की चुनौती होगी जबकि टीम 16 दिसंबर को एक अन्य क्वालीफायर के खिलाफ खेलेगी.

टूर्नामेंट के दोनों सेमीफाइनल मुकाबले 19 दिसंबर खेले जाएंगे जबकि फाइनल 21 दिसंबर को होगा.

भारतीय अंडर-19 टीम:

आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा (उपकप्तान), वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश सिंह (विकेटकीपर), युवराज गोहिल, कनिष्क चौहान, खिलान ए. पटेल, नमन पुष्पक, डी. दीपेश, हेनिल पटेल, किशन कुमार सिंह, उधव मोहन, और आरोन जॉर्ज.

स्टैंडबाई खिलाड़ी: राहुल कुमार, हेमचुदेशन जे, बी.के. किशोर,आदित्य रावत.

