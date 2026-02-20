Australia Vs Oman Live Score, T20 World Cup 2026: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लीग चरण का आखिरी मुकाबला आज (20 फरवरी) ऑस्ट्रेलिया और ओमान के बीच पल्लेकेले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. जहां ऑस्ट्रेलियाई टीम ने टॉस जीतकर ओमान की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्यौता दिया है. दोनों टीमों के बीच खेला जा रहा आज का मुकाबला महज एक औपचारिक मुकाबला है. क्योंकि दोनों ही टीमें 'सुपर आठ' की रेस से बाहर हो चुकी हैं. मगर आज के मुकाबले में दोनों टीमों की मंशा रहेगी कि वह इस मुकाबले को जीतकर सम्मान के साथ टूर्नामेंट से विदाई लें. (Live Scorecard)

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

ऑस्ट्रेलिया: मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रेविस हेड, जोश इंगलिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, कैमरन ग्रीन, मैट रेनशॉ, मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, नाथन एलिस, जेवियर बार्टलेट और एडम जम्पा.

ओमानः जतिंदर सिंह (कप्तान), आमिर कलीम, करण सोनावले, हम्माद मिर्जा, वसीम अली, मोहम्मद नदीम, विनायक शुक्ला (विकेट कीपर), जितेन रामानंदी, जय ओडेद्रा, शकील अहमद और शफीक जान.