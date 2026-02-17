Gold-Silver Price Today Live Updates: भारतीय सर्राफा बाजार में इन दिनों जबरदस्त उथल-पुथल मची हुई है. 17 फरवरी 2026 की सुबह निवेशकों और आम खरीदारों के लिए बड़ी खबर लेकर आई है.मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर पर सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर 'क्रैश' (Gold Silver Crash) जैसी स्थिति दिख रही है. पिछले कारोबारी सत्र में चांदी भारी गिरावट के साथ ₹2,39,346 प्रति किलो पर बंद हुई, जबकि सोना भी टूटकर ₹1,54,601 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ गया है. कीमतों में आई इस बड़ी गिरावट ने हर किसी के मन में एक ही सवाल पैदा कर दिया है कि क्या सोना-चांदी (Gold Silver Prices) अभी और सस्ता होगा या ये खरीदारी का सबसे सही मौका है?

बाजार के जानकारों का मानना है कि वैश्विक स्तर पर मची हलचल और निवेशकों द्वारा की जा रही मुनाफावसूली (Profit Booking) के कारण कीमतों पर दबाव बना हुआ है. ऐसे में जो लोग शादियों के सीजन के लिए गहने बनवाना चाहते हैं या निवेश की सोच रहे हैं, वे असमंजस में हैं कि क्या भाव फिर से अपने रिकॉर्ड हाई की ओर बढ़ेंगे या गिरावट का यह सिलसिला जारी रहेगा.

क्या आज 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के रेट में और नरमी आएगी? क्या आपके शहर दिल्ली, मुंबई या कोलकाता में दाम और गिरेंगे? इस लाइव ब्लॉग में हम आपको देंगे पल-पल की अपडेट, एक्सपर्ट्स की सटीक राय और निवेश की सही सलाह. हमारे इस लाइव ब्लॉग के साथ जुड़ें रहें और जानें कि आज सोना खरीदना फायदे का सौदा है या थोड़ा इंतजार करना ही समझदारी होगी...

Gold Silver Rate Today 17 February 2026 Live Updates (आज, 17 फरवरी को सोने-चांदी का ताजा भाव):