IND vs AUS: बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी से पहले सामने आई बड़ी खबर, ये खिलाड़ी हुआ टेस्ट सीरीज से बाहर

IND vs AUS Border-gavaskar Trophy: ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन भारत के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं, उन्होंने अपनी रीढ़ की हड्डी में तनाव फ्रैक्चर की सर्जरी कराने का फैसला किया है. इंग्लैंड में वनडे सीरीज के दौरान तेज गेंदबाज ग्रीन (Cameron Green Ruled Out From IND vs AUS BGT Series) को पीठ के निचले हिस्से में चोट का पता चला था, जिससे भारत के खिलाफ टेस्ट मैचों में उनकी उपलब्धता को लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पिछले सप्ताह पुष्टि की थी कि ग्रीन न्यूजीलैंड के विशेषज्ञों से सर्जरी कराने पर विचार कर रहे हैं, जिन्होंने पहले शेन बॉन्ड और जेम्स पैटिंसन सहित तेज गेंदबाजों को पीठ के तनाव फ्रैक्चर से उबरने में मदद की है. सर्जरी के विकल्प के तौर पर उन्हें रिहैब से गुजरना पड़ता और भारत सीरीज में अपनी गेंदबाजी सीमित करनी पड़ती.

हालांकि, ग्रीन की हालत जटिल थी और सर्जरी कराने का फैसला यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया था कि वह लंबे समय तक गेंदबाजी कर सकें, टीम के प्रवक्ता ने सोमवार को कहा. "जबकि तेज गेंदबाजों में रीढ़ की हड्डी में तनाव फ्रैक्चर असामान्य नहीं है, कैम को फ्रैक्चर के बगल के हिस्से में एक और दिक्कत है, जिसके बारे में माना जाता है कि वह चोट का कारण बन रहा है." "रिकवरी में लगभग छह महीने लगने का अनुमान है. सर्जरी कराने का फैसला कैमरून के ऑलराउंडर के रूप में लंबे भविष्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है."

Photo Credit: ANI

यह चोट ऑस्ट्रेलिया की भारत को 22 नवंबर से पर्थ में शुरू होने वाली पांच टेस्ट मैचों की सीरीज में हराने की उम्मीदों के लिए एक बड़ा झटका है. भारत ने दोनों टीमों के बीच पिछली चार सीरीज जीती हैं, जिसमें 2018-19 और 2020-21 में ऑस्ट्रेलिया के लगातार दौरे शामिल हैं. जबकि चयनकर्ता ग्रीन को अधिक गेंदबाजी कराने के बारे में सतर्क रहे हैं, जिन्हें जूनियर और राज्य स्तरीय क्रिकेटर के रूप में पीठ के तनाव फ्रैक्चर का सामना करना पड़ा था, 25 वर्षीय ग्रीन ने 35.31 की औसत से 35 विकेट लिए हैं और टीम के उम्रदराज आक्रमण को बड़ा सपोर्ट दिया है.

उनकी बल्लेबाजी भी लगातार अच्ठी हुई है और उन्होंने फरवरी में वेलिंगटन में न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार, नाबाद 174 रन बनाकर अपना दूसरा शतक बनाया. ग्रीन ने अपने पिछले चार टेस्ट में चौथे नंबर पर बल्लेबाजी की, जबकि स्टीव स्मिथ ने रिटायर्ड ओपनर डेविड वार्नर की जगह लेने के लिए ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी की, और उनकी अनुपस्थिति का मतलब ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजी क्रम में बदलाव होगा. स्मिथ ने पिछले चार टेस्ट में 28.50 की औसत से ओपनिंग की है, जबकि उनका करियर औसत 56.97 रहा है, इसलिए चयनकर्ता उन्हें चौथे नंबर पर वापस ला सकते हैं और एक विशेषज्ञ ओपनर को शामिल कर सकते हैं.

विक्टोरिया के ओपनर मार्कस हैरिस, जिन्होंने लगभग तीन साल पहले अपने 14 टेस्ट में से आखिरी टेस्ट खेला था, ने पिछले हफ्ते तस्मानिया के खिलाफ शेफील्ड शील्ड मैच में 143 और 52 रन बनाकर चयन की अपनी संभावनाओं को नुकसान नहीं पहुंचाया. न्यू साउथ वेल्स के 19 वर्षीय ओपनर सैम कोंस्टास ने भी साउथ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दो शतक लगाकर प्रभावित किया है, जिससे वह रिकी पोंटिंग के बाद शेफील्ड शील्ड मैच में ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं.