AUS vs SA: दक्षिण अफ्रीका के नाम हुआ इतिहास का सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड, ऑस्ट्रेलिया ने 276 रनों से रौंदा

Biggest defeat margin for South Africa: मैके के ग्रेट बैरियर रीफ एरिना में ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को सीरीज के तीसरे वनडे मुकाबले में 276 रनों से रौंदते हुए कई रिकॉर्ड अपने नाम किए. ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श और कैमरून ग्रीन की शतकीय पारी के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवरों में 2 विकेट के नुकसान पर 431 रन बनाए और अफ्रीकी टीम को जीत के लिए 432 रनों का लक्ष्य दिया. इसके जवाब में अफ्रीकी टीम सिर्फ 155 रनों पर ढेर हो गई. डेवाल्ड ब्रेविस अफ्रीकी टीम के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे, जिन्होंने 49 रनों की पारी खेली. ऑस्ट्रेलिया के लिए कूपर कोनोली ने 22 रन देते हुए 5 विकेट झटके.

दक्षिण अफ्रीका के नाम हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड

यह दक्षिण अफ्रीका की वनडे इतिहास में किसी भी टीम के खिलाफ रनों के लिहाज से सबसे बड़ी हार है. इससे पहले उसे भारत के खिलाफ 2023 में इडन गार्डन्स में 243 रनों से रनों से हार का सामना करना पड़ा था. जबकि पाकिस्तान के खिलाफ 2002 में उसे 182 रनों से हार मिली थी. जबकि यह वनडे इतिहास में किसी टीम की छठी सबसे बड़ी हार है.

दक्षिण अफ़्रीका के लिए सबसे बड़ा हार अंतर (रनों द्वारा)

276 बनाम ऑस्ट्रेलिया, मैके, 2025*

243 बनाम भारत, ईडन गार्डन्स, 2023

182 बनाम PAK, अक्टूबर, 2002

180 बनाम एसएल, कोलंबो आरपीएस, 2013

वनडे इतिहास में सबसे बड़ी हार का शर्मनाक रिकॉर्ड श्रीलंका के नाम है, जब 2023 में भारत ने उन्हें 317 रनों से हराया था. इसके बाद दूसरे स्थान पर नीदरलैंड्स हैं, जिसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2023 में 309 रनों से हार का सामना करना पड़ा था.

ऑस्ट्रेलिया की दूसरी सबसे बड़ी जीत

वहीं यह ऑस्ट्रेलिया की वनडे में किसी भी टीम के खिलाफ दूसरी सबसे बड़ी जीत है. वनडे में ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड नीदरलैंड्स के खिलाफ है. जब 2023 वनडे वर्ल्ड में उन्होंने दिल्ली में 309 रनों से जीत दर्ज की थी. इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर वाका के मैदान पर 2015 में अफगानिस्तान के खिलाफ आई 275 रनों से जीत है.

वनडे में ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी जीत का अंतर (रनों के हिसाब से)

309 बनाम एनईडी, दिल्ली, 2023

276 बनाम एसए, मैके, 2025*

275 बनाम एएफजी, वाका, 2015

256 बनाम एनएएम, पोटचेफस्ट्रूम, 2003

