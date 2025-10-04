Aus vs Ind: संजू सैमसन वनडे टीम से क्यों बाहर, अगरकर का जवाब हजम नहीं हुआ, फैंस हुए खफा

Agarkar on Samson: ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए शनिवार को घोषित भारतीय वनडे टीम ने जहां रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के फैसले ने करोड़ों फैंस को जोर का झटका दिया, तो एक बड़ा फैसला संजू सैमसन (Sanju Samson) को लेकर भी रहा. वनडे टीम में चयन समिति ने दूसरे विकेटकीपर के रूप में ध्रुव जुरेल (Dhruv Jurel) को जगह दी, लेकिन हालिया समय में टी20 में शानदार प्रदर्शन करने वाले और अनुभवी सैमसन को बाहर रखा गया, जो फैंस को बहुत ही ज्यादा चौंका गया. और इससे ज्यादा चौंकाने वाला बात चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर का तर्क रहा. सैमसन का वनडे में 14 पारियों में औसत 55 से ऊपर का रहा है, जबकि उनका स्ट्राइक-रेट करीब 100 के आस-पास का है

जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगरकर से इस बाबत सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा, 'संजू की पिछली सेंचुरी नंबर-3 पर आई थी, जबकि जुरेल मिड्ल ऑर्डर में खेलते हैं.' वैसे यहां रुचिकर बात यह है कि संजू ने मिड्ल ऑर्डर में भी बेहतर प्रदर्शन किया है और उन्होंने साल 2022 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अर्द्धशतक जड़ा था.

यह शानदार औसत और यह हाल!

कुल मिलाकर संजू के हाथ से एक और बड़ा मौका खुद को वनडे टीम में स्थापित करने का निकल गया है. खासकर ऐसे समय, जब उन्होंने टी20 में बहुत ही कम समय अंतराल पर तीन शतक जड़े हैं. और यह वजह है कि संजू को टीम से बाहर रखे जाने पर उनके चाहने वाले और खेल की समझ रखने वाले खासे हैरान हैं. सैमसन ने भारत के लिए खेले 14 मैचों की 14 पारियों में 1 शतक और 3 अर्द्धशतक और 56.66 के औसत से 510 रन बनाए हैं. और अगर इस औसत के बाद भी किसी को टीम में जगह नहीं मिलती है, तो यह बहुत ही हैरान करने वाली बात है.

अब तो यही कहा जाएगा कि किस्मत बनाने वाले तूने कमी न की...

Funny how both Shubman Gill & Sanju Samson began their ODI careers around the same time



Both averages 50+, despite Sanju batting in diff positions



One now captains India & the other guy still struggles for a place despite a century in his last innings pic.twitter.com/KenMKRIO1w https://t.co/SrgwXZYEow — Sanju Samson Fans Page (@SanjuSamsonFP) October 4, 2025

संजू सैमसन के प्रशंसक पूरी तरह सक्रिय हो उठे हैं

Did Ajit Agarkar really said that Sanju Samson can only bat at top in ODIs?



Imagine the level of a national selector who isn't aware of players performance🤡



Sanju in his short ODI career has thrived in all the positions he has batted, stats prove it@imAagarkar @GautamGambhir pic.twitter.com/8Qiw3Zz3CP — Sanju Samson Fans Page (@SanjuSamsonFP) October 4, 2025

यहां तक अगरकर ही सही हैं. साल 2023 में खेले आखिरी वनडे में सैमसन ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शतक नंबर तीन पर ही बनाया था

Sanju has batted below 4 mostly in his short ODI career and scored 50+ at 4,5,6.



Why is Agarkar trying to fool the general audience and casual fans with excuses that don't even add up?



He can just say we don't want to select Sanju Samson. @imAagarkar pic.twitter.com/EEew1Juybj — Anurag™ (@Samsoncentral) October 4, 2025

ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे फॉर्मेट की भारतीय टीम शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर)और यशस्वी जायसवाल. ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टी20 फॉर्मेट की भारतीय टीम सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उपकप्तान), तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह और वाशिंगटन सुंदर.