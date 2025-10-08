विज्ञापन
Aus vs Ind: 'वह ऐसे अपमानजनक बर्ताव के हकदार नहीं', पूर्व बल्लेबाज ने रोहित को दी यह सलाह

Rohit Sharma: रोहित शर्मा को कप्तानी पद से हटाए जाने को खास समय हो गया है, लेकिन उन्हें लेकर चर्चा और सुझाव लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं

Aus vs Ind: 'वह ऐसे अपमानजनक बर्ताव के हकदार नहीं', पूर्व बल्लेबाज ने रोहित को दी यह सलाह
रोहित शर्मा अब पूर्व कप्तान हो चुके हैं
  • मनोज तिवारी ने कहा कि रोहित शर्मा को वर्तमान परिस्थितियों में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेना चाहिए
  • तिवारी ने यह भी कहा कि रोहित शर्मा को जिस अपमान का सामना करना पड़ रहा है, वह उनके स्तर के लिए अनुचित है
  • पूर्व क्रिकेटर ने माना कि सेलेक्टरों की योजना में अब रोहित शर्मा शामिल नहीं हैं
ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय वनडे टीम का ऐलान हुए खासा समय हो गया.  विंडीज के खिलाफ दूसरा टेस्ट शुरू होने को है, लेकिन कप्तानी से हटाए गए रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को लेकर चर्चा खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. पूर्व क्रिकेटरों के बयान नियमित रूप से जारी है. अब पिछले कई दिनों से गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) पर निशाना साध रहे पूर्व बल्लेबाज मनोज तिवारी (Manoj Tiwary suggestion to Rohit Sharma) ने कहा है कि रोहित शर्मा को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लेना चाहिए. और यह बल्लेबाज उस अपमान का हकदार नहीं है, जिससे उसे गुजरना पड़ रहा है.

तिवारी ने एक वेबसाइट से बातचीत में कहा, 'मैं नहीं सोचता कि अब रोहित उनकी (सेलेक्टरों) की प्लानिंग में शामिल हैं. अब यहां से सबकुछ उनके प्रदर्शन पर निर्भर करता है. अगर मैं रोहित शर्मा होता, तो मैं इन हालात के बाद संन्यास लेने पर विचार करता है. उनके स्तर का खिलाड़ी इस तरह के अपमान का हकदार नहीं है.'

पूर्व बल्लेबाज ने कहा, 'निजी रूप से कहूं, तो मैं नहीं सोचता कि इस अपमानजनक बर्ताव के बाद उन्हें खेलना जारी रखना चाहिए. उनके रोहित को बाहर करने से पहले अगर आप मुझसे पूछोगे, तो बेहतर यही होगा कि वह खुद ही अपने कदम पीछे खींच लें. कम से कम इस फैसले वह आत्मसम्मान के साथ खेल से विदाई ले सकते हैं.'

तिवारी बोले, 'जो कुछ भी उनके साथ हुआ है, वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है. जो भी भारत के लिए उन्होंने किया है, जो योगदान उन्होंने दिया है, दो आईसीसी ट्रॉफी जीती हैं, इन सब बातों को देखते हुए जो भी उनके साथ हुआ है, वह पूरी तरह से अपमानजनक बर्ताव की कहा जाएगा. ईमानदारी से कहूं, तो मुझे उनकी कप्तानी लेने के लिए कोई तार्किक कारण दिखाई नहीं पड़ता. जब आप किसी भी कप्तान की नियुक्ति करते हैं, तो क्या उम्मीद करते हैं? जाहिर है आप परिणाम ही चाहते हैं. और रोहित ने वो परिणाम दिए हैं.'


 

