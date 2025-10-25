विज्ञापन
Aus vs Ind 3rd ODI: रोहित ने 33वें शतक से की सचिन के स्पेशल रिकॉर्ड की बराबरी, अब विराट के साथ छिड़ गई रेस

Rohit Sharma: रोहित के करियर का 33वां वनडे शतक आलोचकों को करारा जवाब देने के साथ ही उन्हें रिकॉर्ड विशेष के मामले में सचिन की बराबरी पर ले आया.

Aus vs Ind 3rd ODI: रोहित ने 33वें शतक से की सचिन के स्पेशल रिकॉर्ड की बराबरी, अब विराट के साथ छिड़ गई रेस
India tour of Australia, 2025:

Rohit Sharma equals Sachin Tendulkar: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) में तीसरे और आखिरी मुकाबले में भी रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने एडिलेड में मिली शानदार फॉर्म को बरकरार रखते हुए इस बार इसे वनडे करियर के 33वें शतक में तब्दील कर दिया. और इसी के साथ ही रोहित वेरी-वेरी स्पेशल रिकॉर्ड के मामले में सचिन तेंदुलकर की बराबरी करते हुए अब रेस में विराट कोहली के साथ शामिल हो गए. अब दोनों में कौन बाजी मारता है, यह देखना बहुत ही रुचिकर बात होगी.  सिडनी के साथ के साथ ही रोहित ने  किसी एक देश विशेष के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक जड़ने के मामले में सचिन की बराबरी कर ली. अब रोहित और सचिन दोनों के ही नाम पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में नौ-नौ शतक हैं. हालांकि, कोहली के भी शतक हैं, लेकिन देश विशेष के मामले में वह सबसे ज्यादा शतक जड़ने के मामले में सचिन और रोहित दोनों से ही आगे हैं.

कोहली हैं बॉस, पीछे छोड़ पाएंगे रोहित?

जब बात किसी एक देश के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक जड़ने की आती है, तो इस मामले में भारतीयों में विराट सबसे ऊपर हैं. उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ वनडे में 10 शतक जड़े हैं, तो विंडीज के खिलाफ 9 शतक बनाए हैं. और अब जब रोहित ने 33वें शतक से विराट और सचिन के एक कारनामे की बराबरी कर ली है, तो शीर्ष पर पहुंचने के लिए रोहित का मुकाबला कोहली से हो चला है. यह दोनों के चाहने वालों के लिए बहुत ही रुचिकर बात होगी कि खेल से अलग होने के बाद दोनों में कौन बाजी मारता है?

आखिर तक नॉटआउट रहे रोहित!

रोहित ने इस पहलू से भी सिडनी में जड़े 33वें शतक को यादगार बना दिया. पूर्व कप्तान 125 गेंदों पर 13 चौकों और 3 छ्ककों से 121 रन बनाकर नॉटआउट लौटे. और यह शतक रोहित के लिए एक ऐसे समय पर आया, जब पिछले दिनों वनडे कप्तानी उनसे ले ली गई थी, तो उनके साल 2027 विश्व कप में खेलने को लेकर भी सवाल हो रहे हैं, लेकिन तमाम पहलुओं से बनाए गए वेरी-वेरी स्पेशल सेंचुरी ने सवालों को लंबे समय के पीछे धकेल दिया.

