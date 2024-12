Aus vs Ind 2nd Test: "हीरो बनने के बजाय सिराज...", गावस्कर ने भारतीय पेसर को दिया यह सुझाव

Sunil Gavaskar on Mohammed Siraj's act: मेजबान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड में खेले जा रहे पिंक-बॉल टेस्ट के दूसरे दिन की समाप्ति पर टीम इंडिया बैकफुट पर है. दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने ट्रेविस हेड (Travis Head) की सुपर सेंचुरी चर्चा में रही, तो लेफ्टी बल्लेबाज के आउट होने के बाद उनकी भारतीय पेसर मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) के साथ उनकी झड़प ने भी उतनी ही सुर्खियां बटोरी. इसी पर सुनील गावस्कर ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ट्रैविस हेड को मोहम्मद सिराज द्वारा दी गई जोरदार विदाई को "अनावश्यक" बताया है. गावस्कर ने स्टार स्पोर्ट्स पर बात करते हुए सिराज के कार्यों पर अपनी असहमति व्यक्त की, जिसमें हेड की पारी के संदर्भ पर जोर दिया गया. दिग्गज बल्लेबाज ने इस बात पर प्रकाश डाला कि हेड ने शानदार पारी खेली,अपने आठवें टेस्ट शतक और भारत के खिलाफ दूसरे शतक के साथ स्थानीय नायक बन गए और सिराज का अति-उत्साहपूर्ण जश्न अनुचित था.

Travis Head has his say after the Mohammed Siraj altercation.



