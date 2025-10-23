विज्ञापन
Ind vs Aus 2nd ODI: गंभीर की बड़ी चूक से गई सीरीज हाथ से, एडम जंपा ने साबित कर दिया

Aus vs Ind 2nd T20I: अब तीसरे वनडे में टीम गिल भले ही सम्मान बटोर ले, लेकिन यह गंभीर चूक के कारण सीरीज पर तो अब कंगारुओं की मुहर लग चुकी है

Ind vs Aus 2nd ODI: गंभीर की बड़ी चूक से गई सीरीज हाथ से, एडम जंपा ने साबित कर दिया
Australia vs India, 2nd ODI:
  • ऑस्ट्रेलिया ने भारत को पहले पर्थ में सात विकेट से और एडिलेड में तीन विकेट से हराकर सीरीज लगभग जीत ली है
  • भारत की बल्लेबाजी में निचले क्रम के हर्षित राणा और अर्शदीप ने 264 रन तक पहुंचाने में योगदान दिया था
  • कप्तान मिचेल मार्श ने स्पिनर एडम जंपा को सही समय पर गेंदबाजी कर भारत के बल्लेबाजों को आउट कराया
नयी दिल्ली:

tAustralia beats India: पहले पर्थ में 7 विकेट से मात. और फिर एडिलेड में 3 विकेट से हार. अब शनिवार को सिडनी में कुछ भी हो,सीरीज तो भारत के हाथ से गई. अब गिल (Shubamn Gill) एंड कंपनी खुद को सफाए से बचा पाती है या नहीं, बस यही यहां से बड़ा सवाल हो चला है. शुक्रवार को एक समय काफी पहले सिमटती दिखाई पड़ रही टीम इंडिया को निचले क्रम में हर्षित राणा (24) और अर्शदीप (13) ने मिलकर 264 रनों का स्कोर जरूर  दिला दिया था, लेकिन कमेंट्री बॉक्स में दिग्गजों के साथ-साथ आम फैंस ने भी हेड कोच गौतम की गंभीर चूक के बारे में बात करना शुरू कर दिया था क्योंकि भारत की पारी खत्म होते-होते कंगारू स्पिनर एडम जंपा (Adam Zampa) ने इस पर पूरी तरह मुहर लगा दी थी.  लेकिन तारीफ करनी होगी ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श की भी जिन्होंने जंपा को लेकर बहुत ही अच्छा गुणा-भाग लगाया. और जंपा का तीर सुपर से ऊपर जाकर लगा. 

फीकी शुरुआत के बाद जंपा का धमाल

जंपा को कप्तान मार्श ने बीसवें ओवर में लगाया, तो पहले स्पेल में चार ओवर बॉलिंग कराई, लेकिन इन ओवरों में जंपा बेसर रहे. जब इन चारों ओवरों में वह ए भी विकेट नहीं ले सके, तो मार्श ने उन्हें हटा लिया. लेकिन जब जंपा फिर से 33वें ओवर में लौटे, तो चौथी  ही गेंद पर अय्यर को चलता कर दिया.और एक ओवर बाद ही उन्होंने अपने  सातवें ओवर में केएल राहुल को भी बोल्ड कर 'गंभीर' गलती की ओर इशारा कर दिया. 

मार्श की चालाकी, 'गंभीर गलती' पर जंपा की मुहर!

कंगारू कप्तान मिचेल मार्श ने जंबा के केएल राहुल के आउट करते ही चालाकी दिखाई और उनके आखिरी 3 ओवर रोक लिए. जंपा को फिर मार्श ने स्लॉग ओवर में 43वें ओवर में याद किया. फिर जंपा ने एक ही ओवर बाद जमकर खेल रहे अक्षर पटेल को चलता किया, तो चंद गेंद बाद ही नितीश रेड्डी को स्टंप कराकर गौतम की गंभीर गलती पर पूरी तरह मुहर लगा दी. 

आधे मैच में ही साफ दिख गई गलती

यूं तो चर्चा काफी पहले ही शुरू हो गई, लेकिन भारतीय पारी खत्म होने के बाद जंपा भले ही 10 ओवर में 60 रन देकर खासे महंगे रहे, लेकिन 4 बड़े विकेट लेकर जंपा ने कमेंट्री बॉक्स में बैठे दिग्गजों से लेकर आम प्रशंसकों को यह एहसास करा दिया कि भारत को ऑस्ट्रेलियाई की तरह कलाई के स्पिनर को इलेवन में खिलाना था. प्रबंधन को कुलदीप यादव को खिलना और खिलाना ही था. कौन जानता है कि अगर कुलदीप यादव मुकाबले में खेलते, तो एडिलेड में स्कोर 1-1 होता और भारत के नजरिए से सीरीज दूसरे ही वनडे में खत्म न होती.

