न्यूजीलैंड सीरीज से पहले बड़ा ट्विस्ट, प्रसिद्ध कृष्णा की जगह इस तेज गेंदबाज को मिल सकता है मौका

बीसीसीआई के एक सूत्र ने बुधवार को पीटीआई को बताया कि भारत के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा न्यूजीलैंड के खिलाफ 4 नवंबर से शुरू होने वाली पांच मैचों की वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि वह अभी तक अपनी हैमस्ट्रिंग की चोट से पूरी तरह नहीं उबर पाए हैं. ऐसी संभावना है कि जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी, जो पहले से ही न्यूज़ीलैंड में मौजूद हैं, वनडे टीम में प्रसिद्ध की जगह ले सकते हैं.

प्रसिद्ध को वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज के दौरान हैमस्ट्रिंग में चोट लग गई थी. यह चोट गुवाहाटी में खेले गए दूसरे वनडे मैच के दौरान लगी थी, जहां उन्होंने पांच ओवर में 45 रन देकर एक विकेट लिया था और अपना स्पेल पूरा नहीं कर पाए थे.

प्रसिद्ध का होगा मैच सिमुलेशन और फिटनेस टेस्ट

30 वर्षीय प्रसिद्ध, जो अब तक नौ टेस्ट और 30 वनडे मैच खेल चुके हैं, उन्हें फिटनेस के आधार पर 50 ओवर की टीम में शामिल किया गया था. 'प्रसिद्ध अच्छी तरह से रिकवर कर रहे हैं. 1 और 2 नवंबर को बेंगलुरु के 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' में उनका मैच सिमुलेशन और फिटनेस टेस्ट होना है.

BCCI के एक सूत्र ने बताया, 'टीम मैनेजमेंट और नेशनल सिलेक्शन कमिटी का मानना ​​है कि प्रसिद्ध को टेस्ट मैचों के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहिए, क्योंकि वहां उनकी जरूरत वनडे (ODI) के मुकाबले ज्यादा है.' 'भले ही स्पोर्ट्स साइंस टीम उन्हें फिट घोषित कर दे और वह ऑकलैंड चले जाएं, लेकिन लंबी फ्लाइट के बाद उन्हें तुरंत वनडे टीम में शामिल करने की जल्दबाजी नहीं की जाएगी.'

इंग्लैंड में भारत की ड्रॉ रही सीरीज में प्रसिद्ध ने अहम भूमिका निभाई थी. उन्होंने ओवल में खेले गए आखिरी टेस्ट मैच में शानदार प्रदर्शन किया था. हालांकि, 9 टेस्ट मैचों में उनके नाम दर्ज 32 विकेट उनके योगदान को पूरी तरह नहीं दर्शाते, लेकिन रेड-बॉल क्रिकेट में अहम मौकों पर शानदार गेंदबाजी करने की उनकी क्षमता को टीम मैनेजमेंट काफी अहम मानता है.

जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी को प्रसिद्ध की जगह वनडे टीम में शामिल किया जा सकता है. उन्होंने लिंकन में इंडिया 'ए' और न्यूजीलैंड 'ए' के ​​बीच खेले गए पहले रेड-बॉल मैच में सबको प्रभावित किया था. न्यूजीलैंड 'ए' की दूसरी पारी में उन्होंने 3 विकेट लिए और बेहतरीन सीम मूवमेंट दिखाया, जिससे वहां मौजूद चयनकर्ता प्रज्ञान ओझा और अजय रात्रा काफी प्रभावित हुए.

वनडे सीरीज के लिए भारत का गेंदबाजी अटैक काफी हद तक अनुभवहीन होगा. अगर अर्शदीप सिंह, अंशुल कंबोज और नबी को आधिकारिक तौर पर टीम में शामिल किया जाता है, तो इन तीनों के पास कुल मिलाकर 20 मैचों (18+1+1) का अनुभव होगा. इनमें से केवल मोहम्मद सिराज ने ही 50 से ज्यादा वनडे मैच खेले हैं. जसप्रीत बुमराह को वनडे सीरीज से आराम दिया गया है, क्योंकि टीम मैनेजमेंट चाहता है कि वह टेस्ट मैचों पर पूरा ध्यान दें. ऐसी संभावना है कि बुमराह और ऋषभ पंत हैगली ओवल में होने वाला तीसरा अनौपचारिक टेस्ट मैच खेल सकते हैं. पंत के मामले में, BCCI ने कहा था कि फिटनेस सही रहने पर वह तीसरा अनौपचारिक टेस्ट मैच खेलेंगे.'