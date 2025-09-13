विज्ञापन
India vs Pakistan: 'हमारी B टीम के सामने भी नहीं टिकेगी पाक टीम', मैच से पहले गरजा पूर्व भारतीय दिग्गज

Atul Wassan on India vs Pakistan match in Asia Cup 2025: भारत के पूर्व दिग्गज ने बताया है कि भारत की बी टीम भी इस समय पाकिस्तानी टीम को हरा सकती है.

Asia Cup 2025, IND vs PAK: पूर्व भारतीय दिग्गज का बड़ा बयान
  • एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को महत्वपूर्ण मुकाबला खेला जाएगा
  • पूर्व क्रिकेटर अतुल वासन ने कहा कि भारत की बी टीम भी वर्तमान पाकिस्तानी टीम को हरा सकती है
  • वासन ने रोहित शर्मा और विराट कोहली की गैरमौजूदगी में भी भारत की ताकत को कम नहीं आंका
India vs Pakistan match in Asia Cup 2025: एशिया कप में भारत और पाकिस्तान (Asia Cup 2025, IND vs PAK)  के बीच 14 सितंबर को महामुकाबला खेला जाएगा. इस मैच से पहले पूर्व भारतीय क्रिकेटर अतुल वासन का बयान सुर्खियां बटोर रहा है. भारत के पूर्व दिग्गज ने बताया है कि भारत की बी टीम भी इस समय पाकिस्तानी टीम को हरा सकती है. पूर्व भारतीय क्रिकेटर अतुल वासन ने सीएनएन न्यूज़18 पर बात करते हुए कहा कि, "भारत की बी टीम भी इस पाकिस्तानी टीम को हरा देगी क्योंकि अब हालात बदल गए हैं. जब हम 90 के दशक में खेलते थे, तब वे बहुत अच्छी टीम हुआ करते थे. अब स्थिति बदल गई है. मुझे रोहित शर्मा और विराट कोहली की कमी नहीं खलेगी क्योंकि फिर मुझे सुनील गावस्कर और कपिल देव की भी याद आने लगेगी."

पूर्व भारतीय गेंदबाज ने आगे कहा, "किंग मर गया, किंग अमर रहे. चीजें बदलती रहती हैं, नए सुपरस्टार आते हैं और पैसों की ये शर्मिंदगी और मुझे चयनकर्ताओं पर तरस आता है, क्योंकि सबको इस मिश्रण में रखना पड़ता है कि किसे निकालना है और किसे नहीं. कोहली-रोहित के युग के बाद भारत ने 21 मैच खेले हैं, जिनमें से केवल तीन में उसे हार का सामना करना पड़ा है."

पूर्व भारतीय स्पिनर पीयूष चावला ने भी वासन के बयान का समर्थन किया और कहा कि भारतीय टीम के लिए बदलाव का दौर सहज रहा है.  चावला ने कहा, "अगर आप मौजूदा भारतीय टीम को देखें, तो रोहित और कोहली के बाद टी20 क्रिकेट में उन्होंने जितने मैच जीते हैं, वे शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं.  अर्शदीप जैसे गेंदबाज़ को प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिल रहा है, जबकि वह दुनिया के टॉप पांच टी20 गेंदबाज़ों में शामिल हैं."

भारत
सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुबमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, जसप्रित बुमरा, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंह

पाकिस्तान
सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन अफरीदी, सुफयान मोकिम

Asia Cup 2025, India, Pakistan, Cricket
