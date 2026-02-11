T20 WC 2026 'Boycott' पर बांग्लादेश स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ नजरुल ने भी लिया यू-टर्न, कहा, 'यह फैसला BCB और खिलाड़ियों ने लिया'

Asif Nazrul U-Turn on T20 WC 2026 Boycott: बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ नज़रुल, जिन्होंने पहले जोर देकर कहा था कि बांग्लादेश का भारत में T20 वर्ल्ड कप मैच खेलने से मना करना उनकी सरकार की सिक्योरिटी चिंताओं की वजह से था, अब कहते हैं कि यह फैसला क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ियों ने "देश की इज्ज़त बचाने" के लिए लिया था. ICC ने बांग्लादेश की अपने हिस्से के मैच श्रीलंका में शिफ्ट करने की रिक्वेस्ट को मना कर दिया, जिसके बाद स्कॉटलैंड ने बांग्लादेश की जगह ले ली. हालांकि, वर्ल्ड बॉडी ने देश को उसके इस रवैये के लिए सजा न देने का फैसला किया है.

टीम के बाहर होने से पहले ICC के साथ नाकाम बातचीत के दौरान नज़रुल सेंटर-स्टेज पर थे और उन्होंने ज़ोर देकर कहा था कि सिक्योरिटी चिंताओं की वजह से टीम को बाहर न भेजना बांग्लादेश सरकार का अधिकार है.

मंगलवार को 'क्रिकबज़' ने आसिफ के हवाले से कहा, "वर्ल्ड कप न खेलने का कोई अफ़सोस नहीं है. यह फ़ैसला BCB और खिलाड़ियों ने लिया था क्योंकि उन्होंने देश के क्रिकेट की सेफ्टी, लोगों की सेफ्टी और देश की इज्ज़त बचाने के लिए कुर्बानी दी थी." पिछले महीने, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ियों से बातचीत के बाद नज़रुल ने कड़ा रुख अपनाया था.

उन्होंने 22 जनवरी को कहा था, "मुझे लगता है कि हमें ICC से इंसाफ़ नहीं मिला. हम वर्ल्ड कप में खेलेंगे या नहीं, यह पूरी तरह से सरकार का फ़ैसला है." उनके बाहर होने के बाद, पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ एकजुटता दिखाने के लिए भारत के ख़िलाफ़ मैच का बॉयकॉट करने का ऐलान किया था. हालांकि, BCB की भी मौजूदगी में हुई लंबी बातचीत के बाद वह रुकावट सुलझ गई.

बांग्लादेश ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हुए, उनसे खेल के बड़े फ़ायदे के लिए भारत के ख़िलाफ़ मैच में आने को कहा. पाकिस्तान सरकार ने आख़िरकार बॉयकॉट की अपील वापस ले ली. नज़रुल ने कहा, "ICC ने कहा है कि कोई रोक नहीं होगी और बांग्लादेश को एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट होस्ट करने के लिए सोचा जाएगा. यह एक शानदार कामयाबी है. मैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को सलाम करता हूं."