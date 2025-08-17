एशिया कप 2025: यशस्वी जायसवाल vs अभिषेक शर्मा, कौना होगा ओपनर? जानें किस पर दांव लगा रहे दिग्गज

Team India For Asia Cup 2025: एशिया कप के लिए 19 अगस्त को होने वाले टीम इंडिया के एलान से पहले अटकलों का दौर जारी है. कई पूर्व क्रिकेटर ने तो प्लेइंग XI तक का एलान कर दिया है. अलग-अलग पोज़ीशंस के लिए अलग-अलग खिलाड़ियों के नाम सामने आ रहे हैं. हालांकि, जिस तरह से शुभमन गिल की अगुवाई में भारत ने इंग्लैंड में प्रदर्शन किया है और जैसा सीनियर खिलाड़ियों की अनुपस्थिति में टी20 टीम ने प्रदर्शन किया, उससे हर एक पोजिशन के लिए खिलाड़ियों के बीच जंग देखी जा रही है. ऐसे में कई खिलाड़ियों को अच्छे प्रदर्शन के बाद भी टीम इंडिया में जगह नहीं मिलेगी, इसकी संभावना है.

धमाकेदार शुरुआत के लिए 'एक नाम तय'

एशिया कप के टी-20 टूर्नामेंट में भी टीम इंडिया को धमाकेदार शुरुआत की उम्मीद रहेगी. आईपीएल में इस गेम के तेवर पहले ही सेट हो चुके हैं. दुबई और अबू धाबी की पिचों पर भी सभी टीमों के ओपनर्स धमाकेदार शुरुआत की उम्मीद करेंगे. ऐसे में कई पूर्व क्रिकेटरों ने अभिषेक शर्मा के नाम पर लगभी मुहर लगा दी है. अभिषेक शर्मा ने 17 अंतर्राष्ट्रीय टी-20 में 194 के स्ट्राइक रेट से 535 रन बनाए हैं. उनके नाम अंतर्राष्ट्रीय टी-20 में 2 शतक और 2 अर्द्धशतकीय पारियां हैं. इसलिए शर्मा टी-20 के प्लेइंग इलेवन के लिए श्योर शॉट नाम माने जा सकते हैं.

यशस्वी पर दांव

दूसरे सिरे के ओपनर को लेकर पूर्व टेस्ट क्रिकेटर आकाश चोपड़ा और हरभजन सिंह अभिषेक शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल पर दांव लगा रहे हैं. हरभजन सिंह ने 15 सदस्यीय टीम चुनी है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. हरभजन सिंह ने टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ बात करते हुए जिस 15 सदस्यों वाली टीम का एलान किया उसमें ओपनर्स की जगह अभिषेक शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल को जगह दी.

यशस्ववी का टी-20 में तेवर

इंग्लैंड दोरो पर पांच टेस्ट में दो शतकीय पारी खेलने वाले और ओवल टेस्ट में दो शतक लगाकर टीम को जीत की दहलीज़ तक पहुंचाने वाले यशस्वी जायसवाल ने इस सीज़न आईपीएल के 14 मैचों में 160 के स्ट्राइक रेट से 559 रन बनाए. 6 हाफ सेंचुरी भी लगाई. अबतक खेले गए 23 अंतर्राष्ट्रीय टी-20 मैचों में उनके नाम 1 शतक और 5 अर्द्धशतकीय पारियां हैं. 165 के स्ट्राइक रेट से उनके नाम 723 रन भी हैं.

पूर्व टेस्ट क्रिकेटर आकाश चोपड़ा तो उन्हें ओपनर्स स्लाट के लिए टेस्ट कप्तान शुभमन गिल से भी आगे रखते हैं. उनका मानना है कि बांये हाथ के यशस्वी जायसवाल के गेम में टी-20 के लिए बेहतर तारतम्य नज़र आता है.

शुभमन गिल से बेहतर?

कप्तान शुभमन गिल इंग्लैंड दौरे पर एक अलग ही रूप में नज़र आये हैं. गिल ने इस सीज़न आईपीएल में 156 के स्ट्राइक रेट से, 6 अर्द्धशतकों के साथ 650 रन बनाए. अबतक खेले गए 21 अंतर्राष्ट्रीय टी-20 में गिल ने 140 के स्ट्राइक रेट से 1 शतक और 3 अर्द्धशतकों के सहारे 578 रन बनाए हैं. चयनकर्ता 19 तारीख को आंकड़ों और एक्सपर्ट्स की सुनेंगे या कुछ और फैक्टर्स को तवज्जो देकर अपना फैसला सुनाएंगे, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा.

