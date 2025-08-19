विज्ञापन
Asia Cup 2025: इन 2 में से कौन बनेगा दूसरा विकेटकीपर, इशान किशन ने लिया यह फैसला

Asia Cup 2025: एक महीने पहले जब भारतीय टीम की चर्चा शुरू हुई थी, तो एशिया कप के लिए रेस में 7 विकेटकीपर थे. आज हालात ऐसे हैं कि पहले पसंदीदा विकेटकीपर को लेकर भी बहस हो रही है

Asia Cup 2025: मुकाबला कितना कड़ा है, ये आप इससे समझ सकते हैं कि केएल राहुल जैसा बल्लेबाज विकेटकीपर की रेस से बाहर हो चुका है
  • एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम में विकेटकीपर की भूमिका को लेकर चयन प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंची है
  • टीम चयन में संजू सैमसन को पहली पसंद माना गया है जबकि दूसरे विकेटकीपर के लिए दो नाम प्रमुख हैं
  • दूसरे विकेटकीपर की रेस में ध्रुव जुरेल और जितेश शर्मा के बीच फिनिशर की भूमिका को लेकर प्रतिस्पर्धा है
करीब महीने भर पहले एशिया कप (2025) के लिए संभावित भारतीय टीम की चर्चा शुरू हुई, तो दूसरा विकेटकीपर बनने की रेस में एक दो नहीं, बल्कि सात नाम रेस मे थे, लेकिन टीम का चयन होते-होते हालात ऐसे हो चले हैं कि पहली पसंद संजू सैमसन (Sanju Samson) को लेकर भी बहस शुरू हो गई.  वैसे सूत्रों के अनुसार पहली पसंद के रूप में सेलेक्टर्स ने सैमसन को ही जगह देने का मन बनाया है, लेकिन अब सवाल दूसरे विकेटकीपर को लेकर हो चला है.  महीने पर पहले रेस में संजू सैमसन, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल, ईशान किशन, प्रभसिमरन सिंह, जितेश शर्मा और केएल राहुल तक का नाम चर्चा में चल रहा था, लेकिन अब जब टीम चयन आखिरी राउंड में जा पहुंचा है, तो रेस दो विकेटकीपरों के बीच सिमट कर रह गई है. 

कौन मारेगा इस रेस में बाजी?

संजू सैमसन के बाद दूसरे विकेटकीपर की रेस में ध्रुव जुरेल हैं, तो उन्हें कड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं जितेश शर्मा.  तर्क के आधार पर जितेश शर्मा की जगह बनती है क्योंकि वह निचले क्रम में फिनिशर की भूमिका निभाते हैं. वहीं, ध्रुव जुरेल मिड्ल ऑर्डर में ज्यादार खेलते रहे, हैं, तो यहां वह बैटिंग में फिट नहीं होते, तो फिनिश करने की आर्ट या कहें कि स्लॉग ओवरों में वह बड़े शॉट खेलने और टीम को जिताने में जितेश शर्मा से पीछे छूट जाते हैं. ऐसे में दखने की बात होगी कि मंगलवार दोपहर 1:30 जब सेलेक्टरों की मीटिंग शुरू होगी, तो खत्म होने के बाद दूसरे विकेटकीपर के रूप में बाजी कौन मारता है? लेकिन इसी बीच रेस से बाहर हो चुके ईशान किशन ने बड़ा फैसला लिया है.

ईशान किशन नहीं खेलेंगे दलीप ट्रॉफी मैच

कुछ दिन पहले इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में चोटिल ऋषभ पंत के बाहर होने के बाद  चोट के कारण ही विकल्प बनने से चूक गए ऋषभ पंत अब दलीप ट्रॉफी मुकाबले से  भी बाहर हो गए हैं. दरअसल कुछ दिन पहले इशान बाइक से गिरने के कारण टखना चोटल करा बैठे थे. उनकी चोट में कई टांके आए थे.  बहरहाल, BCCI की मेडिकल टीम ने इशान को आराम करने की सलाह दी है क्योंकि अगले महीने भारत ए टीम अपने घर में ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ दो वनडे मैच खेलेगा.  बहरहाल, इशान किशन के चोटिल होने के बाद अभिमन्यु ईश्वनर पूर्वी क्षेत्र की कमान संभालेंगे. 


 

