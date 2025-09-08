विज्ञापन
विशेष लिंक

Asia Cup 2025: यह टीम इंडिया उतरेगी मैदान यूएई और पाकिस्तान के खिलाफ, जाने गंभीर का XI प्लान

Asia Cup 2025: भारत की फाइनल XI को लेकर बहुत ज्यादा शोर है. और जो खबरें NDTV को मिल रही हैं, उससे भारतीय XI सामने आ गई है

Read Time: 2 mins
Share
Asia Cup 2025: यह टीम इंडिया उतरेगी मैदान यूएई और पाकिस्तान के खिलाफ, जाने गंभीर का XI प्लान
India XI against U.A.E: टीम इंडिया की फाइनल फोटो
  • एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम के शुरुआती मैचों में शुभमन गिल उप-कप्तान के रूप में टीम में वापसी करेंगे
  • संजू सैमसन को अब पारी की शुरुआत नहीं करनी होगी क्योंकि ओपनर की भूमिका शुभमन गिल संभालेंगे
  • भारतीय प्रबंधन ने विकेटकीपर के रूप में संजू सैमसन को प्राथमिकता देने का फैसला किया है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Team India XI against UAE & Pakistan: कुछ दिन पहले एशिया कप (Asia Cup 2025) के लिए भारतीय टीम के ऐलान के बाद से ही दो सवाल गूंज रहे थे. मीडिया और क्रिकेटरों के बीच. श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) की अनदेखी को लेकर. और भारत की शुरुआती मैचों में फाइनल XI क्या होगी. सवाल उप-कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill) की बतौर उप-कप्तान टीम में वापसी के बाद बड़ा हो गया था. अब जबकि उप-कप्तान को बाहर बैठाना मुश्किल है, तो टीम के संतुलन को लेकर भी सवाल होने लगे. लेकिन हमारे सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि भारत की शुरुआती मैचों के लिए XI क्या होगी.

बदल जाएंगे ओपनर: अब संजू सैमसन को पारी की शुरुआत करने का मोह छोड़ना होगा क्योंकि उप-कप्तान गिल आ गए हैं. साफ है कि अब पारी की शुरुआत के लिए लेफ्टी अभिषेक के साथ दूसरे छोर पर उप-कप्तान गिल होंगे.

विकेटकीपर पर भी संशय खत्म: कई दिनों से संजू सैमसन के चाहने वाले परेशान हैं. हाल ही में इस बल्लेबाज ने केरल प्रीमियर लीग में धमाकेदार फॉर्म दिखाई है. और सूत्रों की मानें, तो इस को लेकर प्रबंधन ने साफ मन बना लिया है कि पहले मौका संजू सैमसन को ही दिया जाएगा.

तीन स्पिनर होंगे टीम में: यूएई की पिचें स्पिनरों को मदद दे रही हैं. पाकिस्तान ने तो शारजाह में चार स्पिनर खिलाए हैं, लेकिन गौतम गंभीर ने अक्षर पटेल को मिलाकर वरुण और चक्रवर्ती के साथ मिलकर तीन स्पिनरों को खिलाने की रणनीति बनाई है. शुरुआती मैचों के लिए भारतीय संभावित XI इस प्रकार है:

सूर्यकुमार यादव (कप्तान) 2. शुभमन गिल (उप-कप्तान) 3. अभिषेक शर्मा 4. तिलक वर्मा 5. हार्दिक पांड्या 6. संजू सैमसन 7. अक्षर पटेल 8. वरुण चक्रवर्ती 9. कुलदीप यादव 10. जसप्रीत बुमराह 11. अर्शदीप सिंह

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gautam Gambhir, Shubman Singh Gill, India, United Arab Emirates, Pakistan, Asia Cup 2025, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com