Asia Cup 2025: यह टीम इंडिया उतरेगी मैदान यूएई और पाकिस्तान के खिलाफ, जाने गंभीर का XI प्लान

- एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम के शुरुआती मैचों में शुभमन गिल उप-कप्तान के रूप में टीम में वापसी करेंगे
- संजू सैमसन को अब पारी की शुरुआत नहीं करनी होगी क्योंकि ओपनर की भूमिका शुभमन गिल संभालेंगे
- भारतीय प्रबंधन ने विकेटकीपर के रूप में संजू सैमसन को प्राथमिकता देने का फैसला किया है
Team India XI against UAE & Pakistan: कुछ दिन पहले एशिया कप (Asia Cup 2025) के लिए भारतीय टीम के ऐलान के बाद से ही दो सवाल गूंज रहे थे. मीडिया और क्रिकेटरों के बीच. श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) की अनदेखी को लेकर. और भारत की शुरुआती मैचों में फाइनल XI क्या होगी. सवाल उप-कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill) की बतौर उप-कप्तान टीम में वापसी के बाद बड़ा हो गया था. अब जबकि उप-कप्तान को बाहर बैठाना मुश्किल है, तो टीम के संतुलन को लेकर भी सवाल होने लगे. लेकिन हमारे सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि भारत की शुरुआती मैचों के लिए XI क्या होगी.
बदल जाएंगे ओपनर: अब संजू सैमसन को पारी की शुरुआत करने का मोह छोड़ना होगा क्योंकि उप-कप्तान गिल आ गए हैं. साफ है कि अब पारी की शुरुआत के लिए लेफ्टी अभिषेक के साथ दूसरे छोर पर उप-कप्तान गिल होंगे.
विकेटकीपर पर भी संशय खत्म: कई दिनों से संजू सैमसन के चाहने वाले परेशान हैं. हाल ही में इस बल्लेबाज ने केरल प्रीमियर लीग में धमाकेदार फॉर्म दिखाई है. और सूत्रों की मानें, तो इस को लेकर प्रबंधन ने साफ मन बना लिया है कि पहले मौका संजू सैमसन को ही दिया जाएगा.
तीन स्पिनर होंगे टीम में: यूएई की पिचें स्पिनरों को मदद दे रही हैं. पाकिस्तान ने तो शारजाह में चार स्पिनर खिलाए हैं, लेकिन गौतम गंभीर ने अक्षर पटेल को मिलाकर वरुण और चक्रवर्ती के साथ मिलकर तीन स्पिनरों को खिलाने की रणनीति बनाई है. शुरुआती मैचों के लिए भारतीय संभावित XI इस प्रकार है:
सूर्यकुमार यादव (कप्तान) 2. शुभमन गिल (उप-कप्तान) 3. अभिषेक शर्मा 4. तिलक वर्मा 5. हार्दिक पांड्या 6. संजू सैमसन 7. अक्षर पटेल 8. वरुण चक्रवर्ती 9. कुलदीप यादव 10. जसप्रीत बुमराह 11. अर्शदीप सिंह
