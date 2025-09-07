विज्ञापन

दीपिका चिखलिया के पति की 10 फोटो, 5वीं फोटो देख कहेंगे- रामायण के राम-सीता से भी सुंदर है जोड़ी

रामानंद सागर की रामायण में सीता का किरदार निभाकर फेमस हुईं एक्ट्रेस दीपिका चिखलिया के पति की 10 रेयर तस्वीरें फैंस को पसंद आएंगी.

दीपिका चिखलिया के पति की 10 फोटो, 5वीं फोटो देख कहेंगे- रामायण के राम-सीता से भी सुंदर है जोड़ी
दीपिका चिखलिया के पति की 10 तस्वीरें
नई दिल्ली:

दीपिका चिखलिया टीवी की दुनिया का जाना माना नाम हैं, जिन्होंने रामानंद सागर के सीरियल रामायण में माता सीता की भूमिका के लिए पॉपुलैरिटी हासिल की. इसके बाद उनकी इमेज ऐसी बनीं की उन्हें आज तक फैंस माता सीता के रुप में जानते हैं. वहीं राम के रोल में अरुण गोविल के साथ जोड़ी ने फैंस का दिल जीत लिया. हालांकि बेहद कम लोगों ने उनके रियल लाइफ राम यानी पति हेमंत टोपीवाला को देखा है, जो कि पेशे से एक बिजनेसमैन हैं. वह लाइमलाइट से दूर रहते हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें अक्सर दीपिका चिखलिया शेयर कर देती हैं, जो वायरल होती रहती हैं.

1991 में दीपिका चिखलिया ने गुजराती बिजनेसमैन हेमंत टोपीवाला से शादी की थी, जिसके बाद उन्होंने अपने नाम दीपिका टोपीवाला में बदल लिया.

कपल की दो बेटियां, निधि और जूही हैं, जिनकी तस्वीरें दीपिका चिखलिया सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं.

शादी के बाद दीपिका ने हेमंत की कॉस्मेटिक कंपनी में मार्केटिंग और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली.

दीपिका चिखलिया ने एक वक्त ऐसा आया जब फिल्मों में काम कम कर दिया ताकि सीता की छवि बरकरार रहे.

हालांकि 2020 में उन्होंने आयुष्मान खुराना की फिल्म बाला में मां का किरदार निभाकर अपनी नई इमेज बनाने की कोशिश की.

इसके अलावा राजनीति में भी दीपिका ने कदम रखा और 1991 में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के टिकट पर वडोदरा, गुजरात से सांसद चुनी गईं.

उनकी कुल संपत्ति लगभग 38 करोड़ रुपये बताई गई है. वहीं आज भी दीपिका अपने परिवार और बिजनेस के साथ जुहू, मुंबई में रहती हैं.

वर्कफ्रंट की बात करें तो दीपिका ने अपने करियर की शुरुआत 1983 में फिल्म सुन मेरी लैला से की, जिसमें उन्होंने राज किरन के साथ अभिनय किया.

इसके बाद उन्होंने हिंदी, मलयालम, कन्नड़, तमिल और बंगाली फिल्मों में काम किया, जिनमें रुपये दस करोड़ (1991), घर का चिराग (1989), और खुदाई (1994) शामिल हैं. वहीं कई टीवी शोज में भी वह नजर आती हैं.

