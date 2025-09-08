Asia Cup 2025: टीम इंडिया अभियान को तैयार, कैफ ने उठा दिया इस खिलाड़ी के न होने पर सवाल

Mohammad Kaif points on big loop hole: अब जब टीम इ़ंडिया बुधवार को एशिया कप (Asia Cup 2025) में आगाज करने के लिए तैयार है, तब पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद कैफ (Mohammad Kaif question on Team) ने भारतीय टीम के चयन पर सवाल खड़ा किया है. कैफ ने टीम में केवल दो विशुद्ध ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) और अक्षर पटेल (Axar Patel) के होने के बात कहते हुए कहा कि भारत को पिछले दिनों इंग्लैंड में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले वॉशिंगटन सुदंर की कमी एशिया कप में खलेगी. कैफ ने यह भी इशारा किया कि कैसे भारत ने तीन ऑलराउंडरों के साथ साल 2024 में टी20 विश्व कप जीता था.

Rohit's team won the T20 World Cup with 3 all-rounders - Axar, Jadeja, Hardik - and that meant 6 proper bowling options and batting till 8. At Asia Cup, with only 2 genuine allrounders - Hardik and Axar. - India will have to find a new winning combination. Washington Sundar will… — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) September 8, 2025

कैफ ने X पर पोस्ट करते हुए कहा, 'रोहित ने टी20 विश्व कप तीन ऑलराउंडरों अक्षर पटेल, रवींद्र जडेजा और हार्दिक के साथ जीता था. इसका मतलब यह था कि भारत के पास छह सटीक बॉलिंग विकल्प थे. साथ ही नंबर-8 तक उसके पास बल्लेबाजी थी. लेकिन एशिया कप में हार्दिक और अक्षर दो ही ऑलराउंडर हैं. ऐसे में भारत को नया विनिंग कॉम्बिनेशन बनाना होगा. निश्चित तौर पर वॉशिगंटन की कमी बहुत ही ज्यादा खलने जा रही है'

कुछ ऐसा रहा है सुंदर का प्रदर्शन

हालिया सालों में वॉशिंगटन ने हर फॉर्मेट में टीम इंडिया के लिए हर संभव योगदान देने की कोशिश की है. टी20 की बात करें, तो सुंदर ने खेले 22 मैचों में एक पचासे और 13.78 के औसत से 193 रन बनाए हैं. साथ ही, उन्होंने 54 मैचों में 48 विकेट भी लिए हैं. उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 15 रन देकर 3 विकेट रहा है

भारत की यह XI उतरेगी मैदान पर

सूर्यकुमार यादव (कप्तान) 2. शुभमन गिल (उप-कप्तान) 3. अभिषेक शर्मा 4. तिलक वर्मा 5. हार्दिक पांड्या 6. संजू सैमसन 7. अक्षर पटेल 8. वरुण चक्रवर्ती 9. कुलदीप यादव 10. जसप्रीत बुमराह 11. अर्शदीप सिंह