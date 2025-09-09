विज्ञापन

Bihar Bank Internship 2025: को-ऑपरेटिव बैंक को चाहिए इंटर्न्स, 25000 मिलेगी सैलरी

Cooperative Bank Internship 2025: बिहार के को-ऑपरेटिव बैंक में इंटर्न्स के लिए वैकेंसी निकाली है. इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है.

नई दिल्ली:

Cooperative Bank Internship 2025: बिहार के को-ऑपरेटिव बैंक में इंटर्न्स के लिए वैकेंसी निकाली है. इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है. नौजवानों के लिए ये सुनहरा मौका है. अगर आप इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं तो अप्लाई कर लें, क्योंकि आवेदन की प्रक्रिया 10 सितंबर तक है. एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन नहीं बल्की ऑफलाइन भरे जाएंगे. फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आपको को-ऑपरेटिव बैंक के ऑफिशियल पेज पर जाना होगा. इच्छुक उम्मीदवार बैंक की आधिकारिक वेबसाइट biharscb.co.in से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं.

Cooperative Bank Internship 2025 Eligibility

MBA/PGDM की डिग्री होनी चाहिए. इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों की उम्र 21 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए. आरक्षित श्रेणियों के लिए नियमानुसार आयु में छूट दी जाएगी. बैकिंग सेक्टर में करियर बनाने का ये शानदार मौका है, क्योंकि आप एक अच्छी जगह से अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं. आवेदन की शुरुआत 26 अगस्त 2025 से हो चुकी है और अंतिम तारीख 10 सितंबर 2025 है.

Internship 2025 Salary

चुने गए इंटर्न्स को हर महीने 25000 रुपये की फिक्स्ड सैलरी दी जाएगी. उम्मीदवार इस बात का ध्यान रखें कि आखिरी तारीख तक आपका आवेदन पहुंच जाना चाहिए. यह नियुक्ति केवल ताजा उम्मीदवारों के लिए है और दोबारा नियुक्ति (Re-engagement) की अनुमति नहीं होगी.

