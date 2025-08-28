विज्ञापन
Asia Cup 2025: बीसीसीआई ने लीक से हटकर लिया यह फैसला, पहला नेट सेशन दुबई में होगा

Asia Cup 2025: भारत मेगा इवेंट में अभियान का आगाज 10 दिसंबर यूएई के खिलाफ करेगा

  • सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम एशिया कप के लिए चार सितंबर को दुबई में एकत्रित होगी
  • खिलाड़ियों को अपने-अपने शहरों से सीधे दुबई पहुंचकर टीम से जुड़ने की व्यवस्था की गई है
  • पहला नेट सत्र पांच सितंबर को आईसीसी अकादमी में आयोजित किया जाएगा और सभी खिलाड़ी चार सितंबर शाम तक पहुंचेंगे
सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में 15 सदस्यीय भारतीय टीम नौ सितंबर से शुरू होने वाले एशिया कप के लिए चार सितंबर को दुबई में एकत्रित होगी. आमतौर पर निर्धारित परंपरा से हटकर खिलाड़ी अपने-अपने स्थानों से सीधे दुबई पहुंच कर वहां टीम से जुड़ेंगे. इससे पहले अमूमन टीम रवाना होने से पहले मुंबई में एकत्रित होती थी. यह निर्णय व्यवस्था तथा खिलाड़ियों की यात्रा सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया.

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गोपनीयता की शर्त पर बताया, ‘सभी खिलाड़ी चार सितंबर की शाम तक दुबई पहुंच जाएंगे और पहला नेट सत्र पांच सितंबर को आईसीसी (ICC) अकादमी में आयोजित किया जाएगा. लॉजिस्टिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए खिलाड़ियों को अपने-अपने शहरों से सीधे दुबई पहुंचने के लिए कहा जाएगा.'

उन्होंने कहा,‘ज़ाहिर है टीम के कुछ सदस्य मुंबई से रवाना होंगे लेकिन कुछ अन्य सदस्यों का मानना है कि पहले मुंबई पहुंचकर दुबई के लिए उड़ान भरना समझ से समझ से परे है. वैसे भी दुबई पहुंचने में अन्य अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की तुलना में कम समय लगता है.'

भारत टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में 10 सितंबर को संयुक्त अरब अमीरात से भिड़ेगा और उसके बाद 14 सितंबर को दुबई में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान का सामना करेगा. सुपर फोर चरण से पहले उसका तीसरा ग्रुप मैच 19 सितंबर को ओमान के खिलाफ होगा. एशिया कप के लिए भारतीय टीम में शामिल अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा गुरुवार को शुरू हुए दलीप ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल में उत्तर क्षेत्र की तरफ से पूर्व क्षेत्र के खिलाफ जबकि कुलदीप यादव मध्य क्षेत्र की तरफ से उत्तर पूर्व क्षेत्र के खिलाफ खेल रहे हैं.


 

