Asia Cup 2025: केवल एमएस धोनी, एशिया कप इतिहास में यह कारनामा करने वाले माही इकलौते कप्तान

MS Dhoni: महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी कप्तानी में कई बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं, लेकिन एशिया कप में भी उन्होंने एक खास कारनामे पर मुहर लगा ही दी

भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी
  • एमएस धोनी अकेले ऐसे भारतीय कप्तान हैं जिन्होंने वनडे और टी20 दोनों फॉर्मेट में एशिया कप जीता है
  • धोनी की कप्तानी में भारत ने २०१० में वनडे में श्रीलंका को ८१ रन से हराकर खिताब जीता था
  • २०१६ में धोनी के नेतृत्व में भारत ने टी20 फॉर्मेट में बांग्लादेश को आठ विकेट से हराकर खिताब जीता
MS Dhoni's big record: एशिया कप (Asia Cup 2025) का आगाज हो चुका है. और अगर टूर्नामेंट के इतिहास की बात करें, तो भारत और उसके कई कप्तानों ने अपने नेतृत्व में मेगा इवेंट शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन एमएस धोनी (MS Dhoni's rare achievement) खास उपलब्धि हासिल करने वाले इकलौते कप्तान हैं. दरअसल धोनी की कप्तानी में भारत ने वनडे और टी20 दोनों ही फॉर्मेटों में खिताब जीता है. माही के नेतृत्व में भारत ने साल 2010 में श्रीलंका को फाइनल में 81 रन से हराकर वनडे फॉर्मेट में खिताब जीता था, तो छह साल बाद ही धोनी के नेतृत्व में भारत ने एक और एशिया कप अपने नाम किया. तब धोनी ने अपनी कप्तानी में 2016 में फाइनल  में बांग्लादेश को 8 विकेट से हराकर टी20 फॉर्मेंट में खेले गए खिताब को भी जीतकर खुद को स्पेशल क्लब में शामिल करा लिया.

'मैं मैदान पर...', यूएई के खिलाफ आगाज से पहले कप्तान सूर्यकुमार यादव के बयान ने फैंस की बढ़ाई धड़कन

अजहर और रोहित ने दो बार किया कारनामा

वैसे धोनी के अलावा मोहम्मद अजहरुद्दीन और रोहित दो और ऐसे भारतीय कप्तान हैं, जिनकी कप्तानी में भारत ने दो बार एशिया कप जीता है, लेकिन इनके हिस्से में वनडे में ही खिताबी जीत मिली. अजहर के कप्तानी में भारत ने साल 1990 में श्रीलंका को 7 विकेट से हराकर एशिया कप जीता था, तो अजहर ने एक बार फिर 1995 में लंकाइयों को ही फाइनल में देकर कारनामे को दोहराया.

कुल मिलाकर भारत ने 8 बार जीता है खिताब

भारत का  समग्र रूप से एशिया कप में रिकॉर्ड अच्छा रहा है और उसने आठ बार खिताब पर कब्जा किया है. भारत को इन कप्तानों अभी तक सुनील गावस्कर (1984), दिलीप वेंगसरकर (1988), मोहम्मद अजहरुद्दीन (1990, 1995), एमएस धोनी (2010 , 2016) और रोहित शर्मा (2018, 2023) ने अपनी कप्तानी में खिताब दिलाया है. 

