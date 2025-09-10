Asia Cup 2025: इस भारतीय बल्लेबाज के सामने पानी मांगते नजर आएंगे गेंदबाज, रिकॉर्ड से मचा तहलका

Abhishek Sharma Performence in Last 5 T20I Tournaments: भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा अक्टूबर 2023 के बाद से खेले गए टी20 मैचों में सबसे शानदार स्ट्राइक रेट वाले बल्लेबाज़ के रूप में एशिया कप में उतरेंगे. अक्टूबर 2023 से, जब पंजाब ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टूर्नामेंट जीता था, अभिषेक टी20 में भारत के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे हैं. उन्होंने 66 मैचों में 36.43 की औसत और 198.29 के स्ट्राइक रेट से 2,332 रन बनाए हैं. उन्होंने छह शतक और 12 अर्द्धशतक लगाए हैं, जिनमें उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 141 रहा है. पहली ही गेंद से बाउंड्री पार करने में सक्षम और पलक झपकते ही बल्ले से गेंद को घुमाने में माहिर, युवराज सिंह द्वारा प्रशिक्षित यह पंजाबी बल्लेबाज़ भारत के नए ज़माने के टी20I खेल के सबसे प्रमुख चेहरों में से एक है.

25 वर्षीय बच्चे जैसे चेहरे वाला यह बल्लेबाज़ अपने लुक के बिल्कुल उलट है, क्योंकि उसे क्रिकेट की गेंद पर सबसे साफ़-सुथरे और शक्तिशाली बल्लेबाज़ों में से एक माना जाता है. इस युवा खिलाड़ी में युवा युवराज की झलक देखी जा सकती है. रोहित शर्मा और विराट कोहली के बिना अब टीम के पास नए खिलाड़ी हैं.

17 मैचों और 16 पारियों में, अभिषेक ने 33.43 की औसत और 193.84 के स्ट्राइक रेट से 535 रन बनाए हैं, जिसमें दो शतक और दो अर्द्धशतक शामिल हैं. सितारों से सजी इंग्लैंड के खिलाफ 54 गेंदों में 135 रन की उनकी पारी भारतीय टीम में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है. अभिषेक के लिए विकल्प सरल प्रतीत होता है, या तो पावरप्ले में ही खेल और विपक्ष को खत्म कर दें या फिर हार मान लें. हालांकि उनके आक्रामक रवैये का एक निराशाजनक परिणाम उनके प्रदर्शन में निरंतरता की कमी है, लेकिन शानदार फॉर्म में चल रहे अभिषेक का सफ़ेद गेंद से स्टैंड्स में जमा देना देखने लायक है.

हाल के पांच प्रमुख टी20I टूर्नामेंटों में अभिषेक का प्रदर्शन

2025 के आईपीएल सीज़न के दौरान, अभिषेक ने पहले पांच मैचों में खराब शुरुआत की. लेकिन पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ केवल 55 गेंदों में 14 चौकों और 10 छक्कों की मदद से 141 रनों की विनाशकारी पारी ने प्रशंसकों को फिर से उत्साहित कर दिया. इस पारी के बाद, अभिषेक ने दो और अर्धशतकों और कुछ महत्वपूर्ण शुरुआती कैमियो के साथ अधिक निरंतरता पाई. वह 14 मैचों और 13 पारियों में 33.76 की औसत और 193.39 के स्ट्राइक रेट से 439 रन बनाकर टीम के दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले और कुल मिलाकर 15वें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे, जिसमें उनके नाम एक शतक और दो अर्धशतक शामिल हैं.

हालांकि, सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) तालिका में सबसे निचले आधे हिस्से में रही. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024/25: अपने गृह राज्य पंजाब का प्रतिनिधित्व करते हुए, अभिषेक सात पारियों में 42.50 की औसत से 255 रन बनाकर 22वें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 106* और 216.10 का स्ट्राइक रेट रहा. पंजाब अपने खिताब का बचाव करने में नाकाम रहा क्योंकि वे नॉकआउट चरण तक नहीं पहुंच सके.

एसीसी इमर्जिंग टीम्स कप 2024/25: इस टूर्नामेंट में भारत ए के लिए खेलते हुए, अभिषेक ने चार पारियों में 33.50 की औसत और 203.03 के स्ट्राइक रेट से 134 रन बनाए, जिसमें उनके नाम एक अर्धशतक और 58 का सर्वश्रेष्ठ स्कोर रहा. टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में जगह बनाई, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ उनकी छोटी सी पारी और यूएई के खिलाफ 50 रनों का अहम योगदान रहा.

आईपीएल 2024 यह वह समय था जब अभिषेक के कारनामे फैंस तक पहुंचे. ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज़ ट्रैविस हेड, जिन्हें 'ट्रैवी-शेक' के नाम से जाना जाता है, के साथ उनकी जोड़ी ने टी20 क्रिकेट के पावरप्ले बल्लेबाज़ी के रिकॉर्ड तोड़ दिए और खेल के सबसे छोटे प्रारूप को इस हद तक नया रूप दिया कि पावरप्ले में 60-75 रन बनाना भी मुश्किल लगने लगा.

अभिषेक टूर्नामेंट में दसवें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले और अपनी टीम के दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे, जिन्होंने 16 मैचों और पारियों में 32.26 की औसत और 204.21 के स्ट्राइक रेट से 484 रन बनाए, जिसमें तीन अर्धशतक और 75* का सर्वश्रेष्ठ स्कोर शामिल है. उन्होंने इस टूर्नामेंट में कुल 42 छक्के लगाए, जो आईपीएल के एक संस्करण में किसी भारतीय बल्लेबाज़ द्वारा लगाए गए सबसे ज़्यादा छक्के हैं.

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023/24: अक्टूबर से नवंबर 2023 तक आयोजित यह टूर्नामेंट अभिषेक के करियर का अब तक का सर्वोच्च बिंदु है, जिसमें 10 मैचों में 48.50 की औसत से 192.50 की स्ट्राइक रेट से 485 रन, दो शतक और तीन अर्द्धशतक और 112 का सर्वश्रेष्ठ स्कोर शामिल है. वह टूर्नामेंट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी के रूप में समाप्त हुए, जिससे पंजाब ने खिताब जीता. अक्टूबर 2023 से, जिसने इस SMAT टूर्नामेंट की शुरुआत को चिह्नित किया, अभिषेक T20 में भारत के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे हैं, जिन्होंने 66 मैचों में 36.43 की औसत से 2,332 रन बनाए हैं