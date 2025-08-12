Asia Cup 2025: हार्दिक पांड्या के निशाने पर होगा मेगा रिकॉर्ड, मात्र 3 विकेट लेते ही मचा देंगे तहलका

हार्दिक पांड्या भारतीय टीम के श्रेष्ठ ऑलराउंडर हैं. हार्दिक अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी के दम पर भारतीय टीम को मैच जिताते रहे हैं. एशिया कप 2025 में हार्दिक एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर सकते हैं. एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से हो रही है. अगले साल टी20 विश्व कप खेला जाना है. ऐसे में इस बार टूर्नामेंट टी20 फॉर्मेट में होगा. हार्दिक टी20 फॉर्मेट में अबतक आयोजित एशिया कप में सफलतम गेंदबाजों में से एक हैं. एशिया कप 2025 में उनके पास टूर्नामेंट के टी20 फॉर्मेट इतिहास के नंबर वन गेंदबाज बनने का मौका है.

हार्दिक के निशाने पर बड़ा रिकॉर्ड

हार्दिक ने 2016 से 2022 के बीच टी20 फॉर्मेट में आयोजित एशिया कप में 8 मैच खेले हैं और 11 विकेट लिए हैं. शीर्ष गेंदबाजों की सूची में वह पांचवें स्थान पर हैं. टी20 फॉर्मेट में आयोजित एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार हैं. भुवी ने 6 मैचों में 13 विकेट लिए हैं. दूसरे नंबर पर यूएई के अमजद जावेद हैं, जिन्होंने 7 मैचों में 12 विकेट लिए हैं. तीसरे स्थान पर भी यूएई के मोहम्मद नवीद हैं, जिन्होंने 7 मैचों में 11 विकेट लिए हैं. चौथे स्थान पर अफगानिस्तान के राशिद खान हैं, जिनके नाम 8 मैच में 11 विकेट हैं.

एशिया कप में सबसे अधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज (टी20 फॉर्मेट) गेंदबाज का नाम मैच विकेट भुवनेश्वर कुमार 6 13 अमजद जावेद 7 12 मोहम्मद नवीद 7 11 राशिद खान 8 11 हार्दिक पांड्या 8 11 अल-अमीन हुसैन 5 11 वानिंदु हसरंगा 6 9 शादाब खान 5 8 मोहम्मद नवाज 8 8 हारिस रऊफ़ 6 8

अमजद जावेद और नवीद एशिया कप का हिस्सा नहीं होंगे. भुवनेश्वर कुमार को मौका दिए जाने की संभावना कम है. ऐसे में एशिया कप के श्रेष्ठ गेंदबाज बनने की होड़ राशिद खान और हार्दिक पांड्या के बीच है. हार्दिक के पास टूर्नामेंट का शीर्ष गेंदबाज बनने का मौका तो है ही, अगर वह 3 विकेट ले सके तो भारत की तरफ से एशिया कप टी20 फॉर्मेट के सबसे सफल गेंदबाज बन जाएंगे. हार्दिक ने 114 टी20 मैचों में 94 विकेट लिए हैं.

बुमराह के खेलने की संभावना

इंग्लैंड के खिलाफ हालिया टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन के बाद शुभमन गिल इस सत्र के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं लेकिन अगले महीने यूएई में होने वाले एशिया कप टी20 में भारतीय टीम की उप कप्तानी के लिए उन्हें अक्षर पटेल जैसे दावेदार का सामना करना पड़ेगा. इसके अलावा तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का भी इस टूर्नामेंट में खेलना तय है और अक्टूबर की शुरुआत में वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाले पहले टेस्ट मैच के लिए उन्हें आराम दिया जा सकता है.

चयन प्रक्रिया में कुछ पेचीदा फैसले होंगे लेकिन भारतीय चयनकर्ता निश्चित रूप से निरंतरता बनाए रखना चाहेंगे जिसने सूर्यकुमार के टी20 कप्तान बनने के बाद से उन्हें काफी सफलता दिलाई है. अक्षर भारत की इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में उप कप्तान थे जबकि पिछले साल श्रीलंका में जब सूर्यकुमार को पहली बार टी20 टीम का पूर्णकालिक कप्तान नियुक्त किया गया था तब गिल ने यह जिम्मेदारी निभाई थी. यह समझा जाता है कि चयन समिति इस टीम में अधिक बदलाव नहीं करना चाहेगी क्योंकि अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, सूर्यकुमार, तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या शीर्ष पांच में मजबूत खिलाड़ी हैं.

एशिया कप के लिए संभावित भारतीय टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा/प्रसिद्ध कृष्णा, हार्दिक पंड्या, जितेश शर्मा/ध्रुव जुरेल.

