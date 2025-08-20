उसे जगह नहीं मिलनी चाहिए थी...आकाश चोपड़ा ने एशिया कप स्क्वाड में इस खिलाड़ी को शामिल किए जाने पर उठाए सवाल

पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने भारत की एशिया कप टीम में हर्षित राणा के चयन पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इस सीम-बॉलिंग ऑलराउंडर के 'आंकड़े अच्छे नहीं हैं' और आईपीएल 2025 में उनका प्रदर्शन सामान्य रहा. राणा ने इस साल की शुरुआत में इंग्लैंड के खिलाफ शिवम दुबे के कन्कशन विकल्प के रूप में अपना टी20 डेब्यू किया था. अपने डेब्यू मैच में उन्होंने 33 रन देते हुए 3 विकेट झटके थे. आईपीएल 2025 में, राणा ने कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए 13 मैचों में 29.86 की औसत से 15 विकेट लिए, जिसमें उनकी इकॉनमी रेट 10.18 रही. राणा को एशिया कप के लिए चुनी गई 15 सदस्यीय दल में जगह दी गई है.

आकाश ने हर्षित राणा के चयन पर सवाल उठाते हुए पूछा कि डेब्यू मैच के बाद उनका प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा है. आकाश चोपड़ा ने अपने यू-ट्यूब चैनल पर कहा,"हर्षित राणा का वास्तव में एक बड़ा रोचक मामला है. हर्षित राणा के केस के ऊपर चर्चा करना इसलिए जरूरी है कि क्योंकि वह शिवम दुबे की जगह आते हैं और कंकशन रिप्लेसमेंट के रूप में तीन विकेट भी चटकाते हैं, प्लेयर ऑफ़ द मैच बन जाते हैं. शानदार, पर उससे पहले और उसके बाद उनका प्रदर्शन."

पिछला आईपीएल बहुत साधारण था. बहुत ज्यादा बढ़िया प्रदर्शन नहीं रहा है. उनके आंकड़े शानदार नहीं रहे. ऐसा नहीं लग रहा है कि नंबर्स बहुत तगड़े हैं, बहुत अच्छे हैं, इसीलिए वह जगह के हकदार हैं. सच बात ये भी है कि सारे मैच तो खेलने को मिलेंगे नहीं. वास्तव में एक भी मैच शायद खेलने को तभी मिलेगा जब बुमराह उपलब्ध नहीं होंगे, तो आप खिला लेते हो. पर अगर वो खेलने का उनको मौका नहीं मिल रहा है तो आप कहते हो किसी ने भी बाहर बैठना क्या ही फर्क पड़ रहा है."

हर्षित राणा को लेकर आकाश चोपड़ा ने आगे कहा,"अगर आप उनके हालिया रिकॉर्ड को देखें तो आप पाएंगे कि यार ये तो प्रसिद्ध कृष्णा का मौका बनना चाहिए था या फिर मोहम्मद सिराज की तरफ सोच रहे थे, उनको इनाम दो. पर हर्षित राणा की तरफ एक बार फिर टीम गई है."

यह भी पढ़ें: आखिरी क्यों रैंकिंग से गायब हुआ विराट कोहली, रोहित शर्मा का नाम? ICC की तरफ से आया जवाब

यह भी पढ़ें: Asia Cup 2025: "उसकी जगह खतरे में..." अश्विन ने बताया शुभमन गिल के उपकप्तान बनने पर इस खिलाड़ी पर मंडराया खतरा