Ashes: ऑस्ट्रेलिया को जोर का झटका, यह खिलाड़ी करेगा एशेज सीरीज में कप्तानी

ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस पीठ में स्ट्रेस चोट के कारण 21 नवंबर से पर्थ में इंग्लैंड के खिलाफ शुरू हो रहे पहले एशेज क्रिकेट टेस्ट मैच से बाहर हो सकते हैं. एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया. सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड की रिपोर्ट के अनुसार इस चोट के कारण पांच टेस्ट मैच की घरेलू श्रृंखला में उनका खेलना सीमित हो सकता है और उनकी अनुपस्थिति में स्टीव स्मिथ को कप्तानी की जिम्मेदारी मिलने की उम्मीद है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि बार-बार उभरने वाली कमिंस की पीठ की चोट बिगड़ गई है जिससे उन्हें श्रृंखला के पहले मैच से बाहर होने को बाध्य होना पड़ सकता है. रिपोर्ट में इस घटना को ‘ऑस्ट्रेलिया का सबसे बुरा सपना और इंग्लैंड का सपना' करार दिया.

रिपोर्ट में कहा गया है, ‘कमिंस का नेतृत्व टीम के लिए इतना मूल्यवान है कि पूरी तरह से फिट नहीं होने के बावजूद उनके पूरे समय टीम के साथ रहने की उम्मीद है.' इसके अनुसार,‘तो बहुत कुछ स्टीव स्मिथ की झोली में आएगा , जिनका कमिंस के ठीक होने तक फिर से कप्तान बनना लगभग तय है.' ऑस्ट्रेलिया 2011 से एशेज में अपने घरेलू मैदान पर अजेय रहा है.