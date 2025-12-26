Ashes 2025: मेलबर्न टेस्ट में स्टीव स्मिथ ने तोड़ा राहुल द्रविड़ का रिकॉर्ड, अब आगे सिर्फ एक खिलाड़ी

Steve Smith Record: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच शुक्रवार से मेलबर्न में एशेज सीरीज का चौथा टेस्ट शुरू हुआ. स्टीव स्मिथ ने इस टेस्ट में वापसी की. ऑस्ट्रेलिया के कार्यकारी कप्तान की इस मैच में वापसी सुखद नहीं रही. वह पहली पारी में महज 9 रन बना सके, लेकिन फील्डिंग में उन्होंने कमाल किया और सर्वाधिक टेस्ट कैच पकड़ने के मामले में भारत के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़ा.

स्टीव स्मिथ ने इंग्लैंड की पहली पारी में 2 कैच पकड़े. पहला कैच पकड़ते ही उन्होंने सर्वाधिक कैच पकड़ने के मामले में राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़ दिया. स्टीव स्मिथ के टेस्ट मैचों में अब 212 कैच हो गए हैं. राहुल द्रविड़ ने 210 कैच लिए थे. स्मिथ से आगे सिर्फ जो रूट हैं जिनके टेस्ट में 214 कैच हैं.

गेंदबाजों का दिखा दबदबा

बात अगर टेस्ट मैच की करें तो पहले दिन पूरी तरह गेंदबाजों का दबदबा दिखा. टॉस जीतकर इंग्लैंड ने गेंदबाजी का फैसला किया था. पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 152 रन पर सिमट गई. ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रेविस हेड ने 12, जेक वेदराल्ड ने 10, उस्मान ख्वाजा ने 29, एलेक्स कैरी ने 20 और कैमरन ग्रीन ने 17 रन बनाए. स्टीव स्मिथ का बल्ला भी शांत रहा. स्मिथ महज 9 रन बना सके. माइकल नेसर ने सर्वाधिक 35 रन की पारी खेली.

इंग्लैंड की तरफ से जोश टंग सबसे सफल गेंदबाज रहे. टंग ने 5 विकेट लिए. गस एटकिंसन ने 2 विकेट लिए. कप्तान बेन स्टोक्स और ब्रायडन कार्स को भी 1-1 विकेट मिला.

इंग्लैंड भी मात्र 110 रनों पर सिमटा

इंग्लैंड के पास बड़ा स्कोर बनाकर मैच में मजबूत पकड़ बनाने का मौका था, लेकिन इंग्लैंड की बल्लेबाजी ने एक बार फिर निराश किया. पूरी टीम 110 रन पर सिमट गई. हैरी ब्रूक 41 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे, गस एटकिंसन ने 28 रन बनाए, और कप्तान बेन स्टोक्स ने 16 रन बनाए. ऑस्ट्रेलिया के लिए माइकल नेसर ने 4, स्कॉट बोलैंड ने 3 और मिचेल स्टार्क ने 2 विकेट लिए. कैमरन ग्रीन को 1 विकेट मिला.