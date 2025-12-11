IND vs SA: अर्शदीप सिंह ने डाला 13 गेंदो का ओवर, गुस्से से लाल हुआ कोच गौतम गंभीर का चेहरा, दर्ज हुआ अनचाहा रिकॉर्ड

Arshdeep Singh Seven Wide in An Over IND vs SA: अर्शदीप सिंह ने 13 गेंदों का ओवर डाला और इस दौयान कुल 7 वाइड गेंदे डाली, जिसे देखकर खुद कोच गंभीर हैरान दिखें और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. मैच के 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आये अर्शदीप सिंह ने ओवर डालना शुरू किया और उसके बाद वाइड का सिलसिला चला जो मानो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था. ओवर की पहली गेंद पर क्विंटन डी कॉक के द्वारा छक्का लगाने के बाद अर्शदीप ने वापसी करने की कोशिश में वाइड का अंबार लगा दिया और 13 गेंदों का लंबा स्पेल डालकर 7 वाइड के साथ ओवर में कुल 18 रन लुटा दिए.

Photo Credit: @ImTanujSingh

इसके साथ ही अर्शदीप सिंह के 13 गेंदों के ओवर की बात करें तो वो इस मामले में अब नवीन-उल-हक के जिम्बाब्वे के खिलाफ 13 गेंदों के ओवर की बराबरी कर ली है.

T20I में एक ओवर में सबसे ज़्यादा गेंदें फेंकी गईं (फूल मेंबर टीमें)

13 गेंद का ओवर - नवीन-उल-हक बनाम ZIM, हरारे, 2024

13 गेंद का ओवर - अर्शदीप सिंह बनाम SA, मुल्लांपुर, 2025*

12 गेंद का ओवर - सिसंडा मगाला बनाम PAK, जोबर्ग, 2021