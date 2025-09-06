Asia Cup: अर्शदीप एक तीर से करेंगे दो शिकार, रऊफ का घमंड होगा चकनाचूर, भारतीय क्रिकेट का बदलेगा इतिहास

Arshdeep Singh, Asia Cup 2025: एशिया कप के 17वें सीजन का आगाज नौ सितंबर से हो रहा है. भारतीय टीम प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में अपना पहला मुकाबला 10 सितंबर 2025 को संयुक्त अरब अमीरात क्रिकेट टीम के खिलाफ खेलेगी. जहां अर्शदीप सिंह एक विकेट चटकाने में कामयाब होते हैं तो वह दो बड़ी उपलब्धियां अपने नाम कर लेंगे. यूएई के खिलाफ एक विकेट चटकाते ही पहले वह टीम इंडिया की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट चटकाने वाले पहले खिलाड़ी बन जाएंगे. इसके अलावा सबसे कम मुकाबलों में वह 100 सफलता प्राप्त करने वाले दुनिया के चौथे खिलाड़ी बन जाएंगे.

फिलहाल चौथे स्थान पर पाकिस्तान के होनहार तेज गेंदबाज हारिस रऊफ काबिज हैं. जिन्होंने 71 मुकाबलों में 100 टी20 इंटरनेशनल सफलता प्राप्त की है. खबर लिखे जाने तक अर्शदीप ने 63 मैचों में 99 विकेट चटकाए हैं. यानि कि अगले मुकाबले में एक विकेट चटकाते ही वह रऊफ को पीछे छोड़ते हुए यह बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर लेंगे.

पहले स्थान पर राशिद खान का है कब्जा

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में शुरुआती सबसे तेज 100 विकेट चटकाने का रिकॉर्ड राशिद खान के नाम दर्ज है. जिन्होंने अफगानिस्तान की तरफ से महज 53 मुकाबलों में यह बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली थी.

उनके बाद दूसरे स्थान पर नेपाल क्रिकेट टीम के होनहार खिलाड़ी संदीप लामिछाने का नाम आता है. जिन्होंने 54 मैचों में 100 विकेट प्राप्त किए थे. तीसरे स्थान पर श्रीलंकाई ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा काबिज हैं. उन्होंने 63 मैचों में 100 सफलता प्राप्त की है.

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट चटकाने वाले खिलाड़ी

53 मैच - राशिद खान - अफगानिस्तान

54 मैच - संदीप लामिछाने - नेपाल

63 मैच - वानिंदु हसरंगा - श्रीलंका

71 मैच - हारिस रऊफ - पाकिस्तान

72 मैच - मार्क अडायर - आयरलैंड

भारत की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट चटकाने वाले खिलाड़ी

99 विकेट - अर्शदीप सिंह

96 विकेट - युजवेंद्र चहल

94 विकेट - हार्दिक पंड्या

90 विकेट - भुवनेश्वर कुमार

89 विकेट - जसप्रीत बुमराह

