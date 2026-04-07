Rajasthan Royals vs Mumbai Indians LIVE Score Weather Updates, IPL 2026: आईपीएल 2026 के 13वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स (RR) की भिड़ंत गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में मुंबई इंडियंस (MI) से होनी है. इस बीच पहले बारिश की वजह से टॉस में देरी हुई उसके बाद गीले आउटफील्ड के कारण ये देरी जारी रही मगर टॉस के लेकर कोई अपडेट आने से पहले गुवाहाटी में फिर से बारिश शुरू हो गई है. AccuWeather के अनुसार, मैच के समय बारिश का खतरा बढ़ गया है. पहले शाम 7 बजे से रात 10 बजे के बीच बारिश की संभावना 0% दिखाई जा रही थी, लेकिन अब उसी समय के दौरान बारिश की संभावना लगभग 50% हो गई है. यह चिंता की बात है. इसके साथ ही, 'ऑरेंज अलर्ट' भी जारी किया गया है.

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दोनों टीमों के बीच आईपीएल में कांटे की टक्कर देखने को मिलती है. राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस ने आईपीएल में अब तक एक-दूसरे के खिलाफ कुल 31 मुकाबले खेले हैं. इनमें से 16 में मुंबई इंडियंस ने जीत दर्ज की है, जबकि 14 मुकाबले राजस्थान रॉयल्स ने जीते हैं. राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2026 की शुरुआत लगातार दो जीत के साथ की है.

शुरुआती दो मुकाबलों में राजस्थान के लिए सब कुछ सही रहा है. वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल की सलामी जोड़ी टीम को अच्छी शुरुआत देने में सफल रही है तो नंबर तीन पर खेलते हुए ध्रुव जुरेल ने पिछले मुकाबले में 42 गेंदों में 75 रनों की शानदार पारी खेली थी. हालांकि कप्तान रियान पराग और शिमरोन हेटमायर से भी आरआर को इस मुकाबले में दमदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी.