SL vs BAN: 'स्पिरिट ऑफ क्रिकेट' की मर्यादा धूमिल हुई, मैच के बाद खिलाड़ियों ने एक दूसरे से हाथ तक नहीं मिलाया

Angelo Mathews 'Time Out' Controversy

Angelo Mathews 'Time Out' Controversy: एंजेलो मैथ्यूज (Angelo MathewsSri Lankan cricketer) के साथ बांग्लादेश के खिलाफ (SL vs BAN World Cup) मैच में जो कुछ भी हुआ उसने फैन्स को चौंका कर रख दिया. किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि कोई खिलाड़ी को टाइम आउट के जरिए आउट करार दिया जा सकता है. बता दें कि शाकिब की अपील के बाद मैथ्यूज को टाइम आउट करार दे दिया गया था. एंजेलो मैथ्यूज को इस तरह से आउट दिए जाने के बाद फैन्स ही नहीं बल्कि श्रीलंकाई खिलाड़ी भी काफी आहत हुए. जिसका नतीजा यह था कि मैच हारने के बाद श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने बांग्लादेशी खिलाड़ियों से हाथ तक नहीं मिलाया था.(No hand shakes between Sri Lanka 🇱🇰 and Bangladesh)

