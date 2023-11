SL vs BAN: एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट कराने के पीछे Shakib Al Hasan नहीं बल्कि यह खिलाड़ी था असली 'मास्टरमाइंड'

Angelo Mathews time out: Shakib Al Hasan नहीं बल्कि यह खिलाड़ी था असली 'मास्टरमाइंड'

Angelo Mathews timed out : श्रीलंका और बांग्लादेश (SL vs BAN) के बीच मैच में एंजेलो मैथ्यूज (Angelo Mathews) को टाइम आउट (Why was Angelo Mathews timed out at ODI World Cup) दिया गया जिसने बवाल मचा दिया है. हर तरफ इस विवादित विकेट को लेकर बात हो रही है. कई दिग्गजों ने शाकिब (Shakib Al Hasan) को एक तरह से विलेन ठहरा दिया है. लेकिन आपको बता दें कि एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट कराने के पीछे शाकिब का हाथ नहीं है बल्कि जमुल हौसेन शांतो (Najmul Hossain Shanto) का हाथ है. दरअसल, जब यह हेलमेट वाली घटना हुई तो उस समय शाकिब इस बारे में नहीं सोच रहे थे. वहीं, उनके साथी खिलाड़ी शांतो सबसे पहले अपने कप्तान के पास गए और उनसे इस बारे में बात करनी शुरू कर दी और अपने कप्तान शाकिब अंपायर से टाइम आउट की अपील करने के लिए कहा. जिसके बाद शाकिब अंपायर के पास गए और इस बारे में बात की.