Angelo Mathews Time Out: विश्व क्रिकेट में पहली बार 'टाइम आउट' होने वाले खिलाड़ी बने एंजेलो मैथ्यूज, जाने क्या है नियम

Time Out Rule in Cricket and WC 2023

Angelo Mathews Time Out Controversy: श्रीलंका बनाम बांग्लादेश के बीच वुश्वा कप 2023 के मुकाबले में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी का फैसला किया, मैच के दौरान श्रीलंका के अनुभवी खिलाड़ी एंजेलो मैथ्यूज को time-out (What is time out rule in WC) के तौर पर आउट करार दे दिया गया. दरअसल मैदान पर मैथ्यूज़ ग़लत हेलमेट लेकर पहुंच गए थे. जिसके बाद उन्होंने अपने टीम डकआउट में इशारा किया कि उनके लिए दूसरा हेलमेट लाने के लिए कहा, इन सबके बीच समय ज्यादा हो गया था. जिसके कारण अंपायर ने मैथ्यूज से इस बारे में बात की. वहीं, दूसरी ओर बांग्लादेशी खिलाड़ी इस बात से खुश नहीं थे. उन्होंने अंपायर से 'time-out' की अपील की जिसके बाद अंपायर ने बांग्लादेश के अपील को स्वीकार कर लिया.