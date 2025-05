IPL 2025: आंद्रे रसेल ने ईडन गार्डन पर रचा इतिहास, टी20 में यह कारनामा करने वाले तीसरे बल्लेबाज़ बने

Andre Russell Record Most Runs in T20; KKR vs RR IPL 2025: कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने रविवार को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ आईपीएल मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान के सामने जीत के लिए 207 रनों का लक्ष्य रखा. केकेआर ने इस मैच के लिए इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोईन अली और रमनदीप सिंह को टीम में शामिल किया. आरआर ने इस मैच के लिए तीन बदलाव किए. नितीश राणा, फजलहक फारूकी और कुमार कार्तिकेय बाहर हो गए, जबकि युद्धवीर सिंह, वानिंदु हसरंगा और कुणाल राठौर को अंतिम एकादश में शामिल किया गया.

कोलकाता नाइट राइडर्स के धाकड़ ऑलराउंडर आंद्रे रसेल ने टी20 क्रिकेट में एक और खास उपलब्धि अपने नाम कर ली है. रसेल अब कोलकाता के घरेलू मैदान ईडन गार्डन्स* पर 1000 टी20 रन पूरे करने वाले तीसरे बल्लेबाज़ बन गए हैं.

एडन गार्डन्स में सर्वाधिक टी20 रन बनाने वाले खिलाड़ी

1462 रन - गौतम गंभीर

1160 रन - रॉबिन उथप्पा

1006 रन - आंद्रे रसेल

राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेले गए मुकाबले में रसेल ने तूफ़ानी अंदाज़ में बल्लेबाज़ी करते हुए महज़ 22 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया. उनकी इस पारी ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया. रसेल ने 228 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए कुल 25 गेंदों में 57 रनों की पारी खेली और इस दौरान उनके बल्ले से 4 चौके और 6 छक्के आए. रसेल की विस्फोटक बल्लेबाज़ी और एडन गार्डन्स में उनका रिकॉर्ड यह साबित करता है कि वह इस मैदान पर विपक्षी गेंदबाज़ों के लिए हमेशा खतरनाक साबित होते हैं.