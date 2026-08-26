Anaya Bangar Net Worth: पहले पहचान की लड़ाई, अब क्रिकेट में वापसी, कितनी है अनाया बांगर की नेटवर्थ?

Anaya Bangar Net Worth: पूर्व भारतीय दिग्गज क्रिकेटर संजय बांगर की ट्रांसजेंडर बेटी अनाया बांगर क्रिकेट में वापसी को लेकर सुर्खियों में हैं. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें कम्युनिटी क्रिकेट में खेलने की अनुमति दे दी है और मार्च 2027 से एलीट महिला क्रिकेट के लिए भी उनकी पात्रता कुछ शर्तों के साथ तय की गई है. इस खबर के बाद अनाया ने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी भी जाहिर की, लेकिन क्रिकेट से जुड़ी इस बड़ी खबर के बीच उनकी कमाई और नेटवर्थ को लेकर भी लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई है.

Photo Credit: Insta/Anaya Bangar

अनाया की मासिक कमाई करीब 60 हजार रुपये बताई गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी आय का संबंध सोशल मीडिया, ब्रांड कोलैबोरेशन और डिजाइन से जुड़े काम से है. अनाया अपने सोशल मीडिया पर स्किन केयर, फ़ैशन, ब्यूटी, स्पोर्ट्स से जुड़े टिप्स भी शेयर करती हैं.

अनाया बांगर की नेटवर्थ कितनी है?

अनाया बांगर की कुल संपत्ति को लेकर कोई आधिकारिक आंकड़ा सार्वजनिक नहीं है. हालांकि, नेटवर्थ ट्रैक करने वाली कई रिपोर्ट्स में उनकी अनुमानित नेटवर्थ करीब 30 से 35 लाख रुपये बताई गई है. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से मिली मंजूरी अनाया के लिए सिर्फ मैदान पर वापसी का रास्ता नहीं है, बल्कि उनके क्रिकेट करियर के लिए एक नया मौका भी है. अगर वह आगे एलीट क्रिकेट में जगह बनाती हैं और किसी WBBL फ्रेंचाइजी तक पहुंचती हैं, तो उनकी पेशेवर क्रिकेट से होने वाली कमाई का स्तर भी बदल सकता है.

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कौन हैं अनाया बांगर?

अनाया बांगर ने पहले मुंबई की यूथ डिवीजन में टॉप-ऑर्डर बैटर और ऑल-राउंडर के तौर पर ट्रेनिंग ली और मैच खेला. इस दौरान उन्होंने भारतीय टेस्ट क्रिकेटर सरफराज खान जैसे जाने-माने खिलाड़ियों के साथ भी खेला. इसके बाद अनाया यू.के. चली गईं, जहां उन्होंने लोकल क्रिकेट क्लबों के साथ खेलना और ट्रेनिंग जारी रखी. वह अक्सर इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर अपनी ज़िंदगी से जुड़ी बातें शेयर करती रहती हैं. उनके इंस्टाग्रापम पर 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं.

ट्रांसजेंडर एथलीटों के लिए क्या हैं ग्लोबल नियम?

2023 में क्रिकेट की ग्लोबल संस्था, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने एक सख़्त पॉलिसी लागू की. इसके तहत, ऐसे किसी भी ट्रांसजेंडर खिलाड़ी को महिलाओं के मैच में खेलने से रोक दिया गया, जो पुरुष प्यूबर्टी से गुजर चुके हैं. लेकिन ऑस्ट्रेलिया में खिलाड़ियों को टेस्टोस्टेरोन लेवल का पता लगाने के लिए सख़्त टेस्टिंग पास करने के बाद घरेलू स्तर पर खेलने की इजाज़त है.

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