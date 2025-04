IPL 2025 के प्लेऑफ में कौन सी पहुंचेंगी चार टीमें? अंबाती रायडू से लेकर बाउचर तक, 8 दिग्गजों ने की भविष्यवाणी

IPL 2025 Playoffs Predictions: आईपीएल 2025 का रोमांच क्रिकेट प्रेमियों के सिर चढ़कर बोल रहा है. टूर्नामेंट के 42 मुकाबले बीत जाने के बाद गुजरात टाइटंस की टीम अपने आठ मुकाबलों में छह जीत के बाद 12 (+1.104) अंक लेकर अंकतालिका में टॉप पर बनी हुई है. जीटी के बाद टॉप की अन्य टीमें दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस है. खबर लिखे जाने तक दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के नाम भी 12-12 अंक हैं. मगर रन रेट में पीछे होने की वजह से दिल्ली की टीम दूसरे, जबकि बेंगलुरु की टीम तीसरे स्थान पर काबिज है. चौथे स्थान पर 10 अंकों के साथ मुंबई की टीम का नाम आता है. पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के खाते में भी 10-10 अंक मौजूद हैं. मगर मुंबई की टीम रन रेट के आधार पर इन दोनों टीमों से आगे है. ऐसे में चौथे स्थान पर फिलहाल उसका कब्जा है.

खैर लीग चरण के अभी 42 मुकाबले ही समाप्त हुए हैं. अभी भी 28 मुकाबले खेले जाने शेष हैं. ऐसे में टॉप चार के आंकड़ों में बदलाव की अभी काफी गुंजाइश है. मगर उससे पहले ही देश दुनिया के कई दिग्गज क्रिकेटरों ने प्लेऑफ को लेकर अपनी चार टीमों का ऐलान कर दिया है, जो कुछ इस प्रकार है-

