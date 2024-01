"एकमात्र खिलाड़ी जिसने हमारे खिलाफ अच्छा खेला था वह थे...", पूर्व साउथ अफ्रीकी गेंदबाज एलन डोनाल्ड का खुलासा

Allan Donald का खुलासा

Allan Donald on India batters ahead of 2nd Test: भारतीय टीम साउथ अफ्रीका (IND vs SA 2nd Test) के दौरे पर है. पहला टेस्ट मैच भारत हार गया है. अब सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 3 जनवरी को केपटाउन (IND vs SA 2nd Test) खेला जाएगा. बता दें कि भारतीय टीम (Indian Cricket Team) को सीरीज बचाने के लिए हर हाल में दूसरा टेस्ट मैच जीतना होगा. यदि टेस्ट ड्रा रहा तो भारतीय टीम सीरीज हार जाएगी. वहीं. पहले टेस्ट में कोहली और केएल राहुल (Kohli vs KL Rahul) के अलावा दूसरे भारतीय बल्लेबाज साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों के सामने असहज नजर आए हैं. ऐसे में साउथ अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज एलन डोनाल्ड ने उस भारतीय बल्लेबाज के नाम का खुलासा किया है जिसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमेशा अच्छी बल्लेबाजी की थी और साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों को खूब परेशान किया था.