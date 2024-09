'अरे दीवानो मुझे पहचानो', बिहार के लाल ने अपने दूसरे ही मुकाबले में दुनिया को चौंकाया, BAN को दिया डबल शॉक, VIDEO

Akash Deep 2 Wickets in 2 Balls: बिहार के लाल आकाश दीप ने अपने दूसरे टेस्ट मुकाबले में ही धमाल मचाते हुए लोगों को अपना दीवाना बना दिया है. भारत और बांग्लादेश के बीच चेन्नई में जारी पहले टेस्ट मुकाबले में उन्होंने कहर बरपाती गेंदबाजी करते हुए विपक्षी टीम को झकझोर कर दिया है. उन्होंने पहले विपक्षी टीम के सलामी बल्लेबाज जाकिर हसन को 3 के रन के व्यक्तिगत स्कोर पर क्लीन बोल्ड किया. बांग्लादेशी टीम अभी इस बड़े झटके से उबर भी नहीं पाई थी कि उन्होंने मोमिनुल हक (0) को भी पहली ही गेंद पर बोल्ड करते हुए पवेलियन जाने पर मजबूर कर दिया है.

आकाश की कहर बरपाती गेंदबाजी का यह खूबसूरत नजारा उनके दूसरे ओवर में देखने को मिला. विपक्षी टीम की तरफ से मैदान में जाकिर हसन के साथ कप्तान नजमुल हुसैन शान्तो मौजूद थे. दीप ने अपने ओवर की पहली गेंद पर पहले जाकिर हसन को क्लीन बोल्ड किया. उसके बाद मैदान में आए नए बल्लेबाज मोमिनुल हक को भी पहली ही गेंद पर बोल्ड करते हुए पवेलियन जाने पर मजबूर कर दिया.

भारत की तरफ से पहली पारी में मिले 376 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश की टीम ने महज 22 रनों के स्कोर पर अपने 3 बड़े विकेट गंवा दिए हैं. टीम के लिए आउट होने वाले खिलाड़ी शादमान इस्लाम (2), जाकिर हसन (3) और मोमिनुल हक (0) हैं.

THE BEST SIGHT IN CIRCKET...!!!



Bowler dismantling batter's middle stump - Akash Deep with TWO in TWO! 🎯 pic.twitter.com/ItzxOaFLIE